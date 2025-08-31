Napoli, esordio in Serie A per Giuseppe Ambrosino: “Un sogno diventato realtà”

Emozioni forti al San Paolo per Giuseppe Ambrosino, che ieri ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli. L’attaccante classe 2003, nato a Procida e cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è entrato in campo al 75’ minuto del match contro il Cagliari, rilevando Lorenzo Lucca.

La crescita tra B e giovanili

Ambrosino ha compiuto un percorso di formazione importante prima di approdare in prima squadra. Dopo l’esperienza nelle giovanili del Napoli, l’attaccante ha maturato minuti preziosi in Serie B con le maglie di Como, Catanzaro e Frosinone, dimostrando costanza e capacità realizzative.

Il messaggio sui social

Subito dopo la partita, Ambrosino ha affidato le sue emozioni a un post su Instagram:

“Un sogno diventato realtà. 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore. Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento. Tutto ciò che ho fatto non è mai stato per me un sacrificio ma solo un privilegio per avere l’onore di lottare per i colori della mia terra. Oggi quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande. Farò di tutto affinché sia solo l’inizio”.

Un talento partenopeo da seguire

L’esordio in Serie A rappresenta una tappa fondamentale per Ambrosino, che ora punta a ritagliarsi spazio nella rosa di Antonio Conte. Per il giovane attaccante, si tratta dell’inizio di un percorso che potrebbe portarlo a diventare una pedina importante nel futuro del Napoli.

