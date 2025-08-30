Napoli, Hojlund ad un passo: accordo con lo United. Elmas torna in azzurro

Il Napoli è pronto ad abbracciare Rasmus Hojlund. Nelle ultime ore si è tenuto a Napoli un incontro tra la dirigenza azzurra, gli agenti del giocatore e Antonio Conte, con l’obiettivo di chiudere definitivamente la trattativa dopo l’inserimento last minute del Lipsia.

L’iniziativa dei tedeschi non ha però minato il lavoro del club di De Laurentiis, forte dell’ok del giocatore già da tempo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’accordo con il Manchester United prevede:

6 milioni di euro per il prestito;

per il prestito; 45 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League ;

per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in ; il 5% sulla futura rivendita destinato ai Red Devils.

La ratifica è attesa nelle prossime ore, poi Hojlund potrà finalmente sbarcare a Napoli.

Elmas torna in azzurro

È fatta anche per il ritorno di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, di proprietà del Lipsia, è arrivato a Napoli e sosterrà a breve le visite mediche.

L’operazione si chiude con un prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 17 milioni.

Stop alla pista Juanlu

Dopo una trattativa lunghissima con il Siviglia, sembra ormai tramontata la possibilità di vedere in azzurro Juanlu Sanchez. Il Napoli ha praticamente abbandonato la pista che porta al terzino spagnolo e, a soli tre giorni dalla fine del mercato, appare difficile un affondo su altri profili per la corsia destra.

TURIN, ITALY – MAY 11: Eljif Elmas of Torino FC looks during the Serie A match between Torino and Inter at Stadio Olimpico di Torino on May 11, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Un mercato intenso

Con l’arrivo di Hojlund e il ritorno di Elmas, il Napoli rafforza in maniera significativa rosa e opzioni offensive. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la sessione estiva degli azzurri si avvia a una chiusura di grande rilievo.

Leggi anche: