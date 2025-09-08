La Serie A ha investito oltre un miliardo di euro, confermandosi protagonista in Europa, mentre tra gli svincolati restano nomi di grande esperienza ancora in cerca di squadra.

Il confronto tra la Serie A e gli altri campionati

Il calciomercato estivo 2025 si è rivelato estremamente attivo per la Serie A, che, pur restando ben distante dalla potenza finanziaria della Premier League, ha registrato investimenti complessivi superiori al miliardo di euro, posizionandosi seconda tra i top 5 campionati europei. Solo l’Inghilterra ha speso di più, ma con una distanza abissale: 3,56 miliardi di euro, cifra che rappresenta un nuovo record storico assoluto, superando i 2,75 miliardi del 2023. In confronto, Bundesliga (850 milioni), Liga (682 milioni) e Ligue 1 (636 milioni) si sono fermate molto più in basso, con la lega francese che, però, ha ottenuto il miglior saldo positivo tra spese e incassi: +338 milioni di euro.

In questo contesto, la Serie A si distingue anche per un impatto economico complessivo positivo di oltre 220 milioni di euro sui bilanci delle principali squadre. A guidare la classifica c’è il Milan, che ha ottenuto un impatto netto positivo di +76,2 milioni di euro, grazie a cessioni importanti e risparmi di bilancio per 166,8 milioni. Segue l’Atalanta con +53,5 milioni, trainata dalla cessione record di Mateo Retegui. Juventus e Inter si collocano rispettivamente a +35,4 e +33,9 milioni.

Il Napoli, pur avendo sostenuto la spesa più alta tra le italiane (116,9 milioni), chiude con un saldo positivo di +21,7 milioni grazie alla plusvalenza di Osimhen. La Lazio, frenata dal blocco del mercato causato dall’indice di liquidità, si ferma a +3,3 milioni, mentre la Fiorentina chiude a +2,4 milioni, complice la fine di alcuni prestiti onerosi.

In controtendenza la Roma, l’unica big con saldo negativo (-5,9 milioni), penalizzata dal fatto che molte cessioni sono avvenute prima del 30 giugno, impattando quindi sull’esercizio precedente.

Tra le squadre “virtuose” spicca il Genoa, che ha operato esclusivamente in uscita, chiudendo con +52 milioni. Seguono Parma (+40) e Bologna (+29). Le più “spendaccione” invece sono state il Como (-93), la Juventus (-52) e l’Inter (-44). In termini di spesa pura, comanda ancora il Milan (164 milioni), seguito da Juventus (137) e Atalanta (125). (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Svincolati ancora disponibili

Il mercato degli svincolati offre ancora numerose opportunità interessanti per le squadre alla ricerca di rinforzi a basso costo. Tra i nomi più importanti ancora senza squadra spiccano giocatori esperti e di qualità come Lorenzo Insigne, Giacomo Bonaventura e Takehiro Tomiyasu. Si tratta di profili in grado di portare esperienza, leadership e valore tecnico immediato, ideali anche per completare le rose a ridosso dell’inizio del campionato.

Nel reparto offensivo sono liberi anche Mario Balotelli e Marko Arnautović, attaccanti che, pur non più all’apice della carriera, potrebbero rappresentare colpi ad effetto per chi cerca una punta con esperienza internazionale. Sul fronte offensivo, ancora senza squadra è Hakim Ziyech, trequartista marocchino classe ’93, reduce da annate altalenanti ma ancora in grado di accendere le partite con colpi di classe. Resta libero anche Christian Eriksen, regista danese di grande carisma, nonostante i 33 anni. In attacco, cerca rilancio Paco Alcácer, 32enne spagnolo ex Barcellona e Borussia Dortmund.

In difesa, oltre a Tomiyasu, sono disponibili Rick Karsdorp, ex Roma, e Sergio Reguilón, terzino sinistro spagnolo da anni nel giro del calcio inglese. Infine, da segnalare Sasa Zdjelar, mediano serbo, profilo utile per chi cerca solidità in mezzo al campo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Gli acquisti squadra per squadra

Senza dubbio i nomi grossi di questa sessione di calciomercato sono Kevin De Bruyne e Luka Modric. Entrambi arrivati a parametro zero, possono dare maggiore qualità a centrocampo a Napoli e Milan, ma l’età potrebbe essere un fattore determinante in una stagione pinea di impegni. Inaspettato anche l’arrivo di Vardy in Serie A, dopo l’acquisto della Cremonese che ha scelto di scommettere sul bomber idolo di Leicester. Il Como, invece, è il club che si è mosso con una pianificazione metodica e rivoluzionaria, e potrebbe rappresentare la sorpresa in questa annata. Ecco l’elenco degli acquisti squadra per squadra.

Atalanta

Zalewski (d, Inter)

(d, Inter) Samardzic (c, Udinese)

(c, Udinese) Brescianini (c, Frosinone)

(c, Frosinone) Kossounou (d, Bayer Leverkusen)

(d, Bayer Leverkusen) Bakker (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Bonfanti (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Cittadini (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Godfrey (d, fine prestito)

(d, fine prestito) El Bilal Tourè (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Ahanor (d, Genoa)

(d, Genoa) Sulemana (a, Southampton)

(a, Southampton) Sportiello (p, Milan)

Bologna

Bernardeschi (a, svincolato)

(a, svincolato) Casale (d, Lazio)

(d, Lazio) Urbanski (c, fine prestito)

(c, fine prestito) Karlsson (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Raimondo (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Ilic (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Corazza (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Posch (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Gillier (p, parametro zero)

(p, parametro zero) Vitík (d, Sparta Praga)

(d, Sparta Praga) Immobile (a, parametro zero)

(a, parametro zero) Pobega (c, Milan)

(c, Milan) Heggem (d, West Bromwich Albion)

(d, West Bromwich Albion) Zortea (d, Cagliari)

(d, Cagliari) Rowe (a, Marsiglia)

Cagliari

Gaetano (c, Napoli)

(c, Napoli) Caprile (p, Napoli)

(p, Napoli) Piccoli (a, Atalanta)

(a, Atalanta) Adopo (c, Atalanta)

(c, Atalanta) Rog (c, fine prestito)

(c, fine prestito) Radunovic (p, fine prestito)

(p, fine prestito) Wieteska (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Prelec (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Veroli (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Idrissi (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Di Pardo (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Borrelli (a, svincolato)

(a, svincolato) Folorunsho (c, Napoli)

(c, Napoli) Mazzitelli (c, Como)

(c, Como) Kilicsoy (a, Besiktas)

(a, Besiktas) Sebastiano Esposito (a, Inter)

(a, Inter) Palestra (d, Atalanta)

(d, Atalanta) Zé Pedro (d, Porto)

(d, Porto) Rodriguez (d, Peñarol)

(d, Peñarol) Belotti (a, Como)

Como

Van Der Brempt (d, Salisburgo)

(d, Salisburgo) Alex Valle (d, Barcellona)

(d, Barcellona) Baturina (a, Dinamo Zagabria)

(a, Dinamo Zagabria) Belotti (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Ballet (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Sala (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Cerri (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Verdi (c, fine prestito)

(c, fine prestito) Curto (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Kovacik (d, fine prestito)

(d, fine prestito) Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)

(a, Betis Siviglia) Addai (a, Az Alkmaar)

(a, Az Alkmaar) Kuhn (a, Celtic)

(a, Celtic) Perrone (c, Manchester City)

(c, Manchester City) Jacobo Ramon (d, Real Madrid)

(d, Real Madrid) Menke (p, Internacional Porto Alegre)

(p, Internacional Porto Alegre) Morata (a, Milan)

(a, Milan) Cavlina (p, Dinamo Zagabria)

(p, Dinamo Zagabria) Posch (d, Bologna)

Cremonese

Floriani Mussolini (d, Juve Stabia)

(d, Juve Stabia) Nava (p, Milan Futuro)

(p, Milan Futuro) Pezzella (d, Empoli)

(d, Empoli) Audero (p, Palermo)

(p, Palermo) Grassi (c, Empoli)

(c, Empoli) Baschirotto (d, Lecce)

(d, Lecce) Terracciano (d, Milan)

(d, Milan) Bondo (c, Milan)

(c, Milan) Silvestri (p, svincolato)

(p, svincolato) Payero (c, Udinese)

(c, Udinese) Sanabria (a, Torino)

(a, Torino) Moumbagna (a, Marsiglia)

(a, Marsiglia) Vardy (a, svincolato)

Fiorentina

Piccoli (a, Cagliari)

(a, Cagliari) Sohm (c, Parma)

(c, Parma) Fagioli (c, Juventus)

(c, Juventus) Guðmundsson (a, Genoa)

(a, Genoa) Fazzini (c, Empoli)

(c, Empoli) Gosens (d, Union Berlin)

(d, Union Berlin) Lamptey (d, Brighton)

(d, Brighton) Džeko (a, Fenerbahçe)

(a, Fenerbahçe) Nicolussi Caviglia (c, prestito)

(c, prestito) Viti (d, prestito)

Genoa

Stanciu (c, Damac)

(c, Damac) Valentin Carboni (a, Inter)

(a, Inter) Grønbæk (c, Rennes)

(c, Rennes) Østigård (d, Rennes)

(d, Rennes) Colombo (c, Milan)

(c, Milan) Onana (c, Besiktas)

(c, Besiktas) Cornet (a, West Ham)

(a, West Ham) Kumer Celik (d, NS Mura)

Inter

Sucic (c, Dinamo Zagabria)

(c, Dinamo Zagabria) Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)

(a, Olympique Marsiglia) Palacios (d, fp)

(d, fp) Pio Esposito (a, fine prestito)

(a, fine prestito) Bonny (a, Parma)

(a, Parma) Diouf (c, Lens)

(c, Lens) Akanji (d, Manchester City)

Juventus

Francisco Conceição (a, Porto)

(a, Porto) Kalulu (d, Milan)

(d, Milan) Kelly (d, Newcastle)

(d, Newcastle) Di Gregorio (p, Monza)

(p, Monza) João Mário (c, Porto)

(c, Porto) David (a, svincolato)

(a, svincolato) Openda (a, RB Leipzig)

(a, RB Leipzig) Zhegrova (a, Lille)

(a, Lille) Miretti – (c, fine prestito)

Lazio

Rovella (c, Juventus) – riscattato

(c, Juventus) – riscattato Tavares (d, Arsenal) – riscattato

(d, Arsenal) – riscattato Pellegrini (d, Juventus) – riscattato

(d, Juventus) – riscattato Dele‑Bashiru (c, Hatayspor) – riscattato

(c, Hatayspor) – riscattato Gigot (d, Marsiglia) – riscattato

Lecce

Siebert (d, Fortuna Düsseldorf)

(d, Fortuna Düsseldorf) Stulic (a, R Charleroi SC)

(a, R Charleroi SC) Owen Kouassi (d, Stade Lavallois)

(d, Stade Lavallois) Jovic (a, FK IMT Belgrad)

(a, FK IMT Belgrad) Sala (c, Córdoba CF)

(c, Córdoba CF) Pérez (d, Curicó Unido)

(d, Curicó Unido) Ndaba (d, Kilmarnock FC)

(d, Kilmarnock FC) Camarda (a, Milan)

(a, Milan) Sottil (a, Fiorentina)

Milan

Ricci (c, Torino)

(c, Torino) Modrić (c, Real Madrid)

(c, Real Madrid) Terracciano (p, Fiorentina)

(p, Fiorentina) Estupiñán (d, Brighton)

(d, Brighton) Saelemaekers (c, fp)

(c, fp) Jashari (c, Club Brugge)

(c, Club Brugge) De Winter (d, Genoa)

(d, Genoa) Athekame (d, Young Boys)

(d, Young Boys) Rabiot (c, Marsiglia)

(c, Marsiglia) Odogu (d, Wolsfburg)

(d, Wolsfburg) Nkunku (a, Chelsea)

Napoli

Beukema (d, Bologna)

(d, Bologna) Lang (a, PSV Eindhoven)

(a, PSV Eindhoven) Milinkovic-Savic (p, Torino)

(p, Torino) Lucca (a, Pisa)

(a, Pisa) Marianucci (d, Empoli)

(d, Empoli) De Bruyne (c, Manchester City)

(c, Manchester City) Gutierrez (d, Girona)

(d, Girona) Hojlund (a, Manchester United)

(a, Manchester United) Elmas (c, Lipsia)

Parma

Frigan (a, KVC Westerlo)

(a, KVC Westerlo) Ordóñez (c, Vélez Sarsfield)

(c, Vélez Sarsfield) Sørensen (c, Midtjylland)

(c, Midtjylland) Troilo (d, Club Atlético Belgrano)

(d, Club Atlético Belgrano) Ndiaye (d, ESTAC Troyes)

(d, ESTAC Troyes) Britschgi (d, Lucerna)

(d, Lucerna) Cutrone (a, Como)

(a, Como) Oristanio (c, Venezia)

(c, Venezia) Cremaschi (c, Inter Miami CF)

Pisa

Vural (c, Frosinone)

(c, Frosinone) Meister (a, Stade Rennes FC)

(a, Stade Rennes FC) Nzola (a, Fiorentina)

(a, Fiorentina) Scuffet (p, Cagliari )

(p, Cagliari ) Lorran (c, Flamengo)

(c, Flamengo) Lusuardi (d, Frosinone )

(d, Frosinone ) Cuadrado (d, Atalanta)

(d, Atalanta) Maucci (c, Brescia Primavera)

(c, Brescia Primavera) Mbambi (d, KAA Gent U18)

(d, KAA Gent U18) Aebischer (c, Bologna )

(c, Bologna ) Stengs (c, Feyenoord)

(c, Feyenoord) Bonfanti (d, Atalanta)

(d, Atalanta) Akinsanmiro (c, Inter)

(c, Inter) Denoon (d, FC Zurigo)

(d, FC Zurigo) Albiol (d, svincolato)

Roma

Wesley (d, Flamengo)

(d, Flamengo) Neil El Aynaoui (c, Lens)

(c, Lens) Leon Bailey (a, Aston Villa)

(a, Aston Villa) Evan Ferguson (a, Brighton)

(a, Brighton) Daniele Ghilardi (d, Verona)

(d, Verona) Devis Vásquez (p, Milan)

(p, Milan) Jan Ziolkowski (d, Legia Varsavia)

(d, Legia Varsavia) Kostantinos Tsimikas (d, Liverpool)

Sassuolo

Idzes (d, Venezia FC)

(d, Venezia FC) Muharemović (d, Juve Next Gen)

(d, Juve Next Gen) Candé (d, Venezia FC)

(d, Venezia FC) Koné (c, Marsiglia)

(c, Marsiglia) Walukiewicz (d, Torino FC)

(d, Torino FC) Fadera (a, Como 1907)

(a, Como 1907) Cheddira (a, Napoli)

(a, Napoli) Matic (c, Olymp. Lione)

(c, Olymp. Lione) Nuamah (a, Brescia Calcio)

(a, Brescia Calcio) Vranckx (c, Wolfsburg)

(c, Wolfsburg) Murić (p, Ipswich Town)

(p, Ipswich Town) Coulibaly (d, Leicester City)

Torino

Aboukhlal (a, Tolosa)

(a, Tolosa) Israel (p, Sporting)

(p, Sporting) Pedersen (c, Feyenoord)

(c, Feyenoord) Asllani (c, Inter)

(c, Inter) Ngonge (a, Napoli)

(a, Napoli) Simeone (a, Napoli)

(a, Napoli) Nkounkou (d, Francoforte)

(d, Francoforte) Biraghi (d, Fiorentina)

(d, Fiorentina) Ismajli (d, Empoli)

(d, Empoli) Anjorin (d, Empoli)

Udinese

Atta (c, Metz)

(c, Metz) Miller (c, Motherwell)

(c, Motherwell) Buksa (a, Midtjylland)

(a, Midtjylland) Kjerrumgaard (a, Odense BK)

(a, Odense BK) Goglichidze (d, Empoli)

(d, Empoli) Piotrowski (c, Ludogorets)

(c, Ludogorets) Zaniolo (a, Galatasaray)

(a, Galatasaray) Nunziante (p, Benevento)

(p, Benevento) Bertola (d, Spezia)

Verona

Sarr (a, Olymp. Lione)

(a, Olymp. Lione) Niasse (c, Young Boys)

(c, Young Boys) Al-Musrati (c, Besiktas)

(c, Besiktas) Bernede (c, Lausanne-Sport)

(c, Lausanne-Sport) Belghali (d, KV Mechelen)

(d, KV Mechelen) Kastanos (d, Salernitana)

(d, Salernitana) Bradarić (d, Salernitana)

(d, Salernitana) Nelsson (d, Galatasaray)

(d, Galatasaray) Orban (a, Hoffenheim)

(a, Hoffenheim) Bella-Kotchap (d, Southampton)

(d, Southampton) Giovane (a, Corinthians)

(a, Corinthians) Santiago (c, Getafe CF)

(c, Getafe CF) Cham (d, Scafatese)

(d, Scafatese) Núñez (d, Celta de Vigo)

(d, Celta de Vigo) Ebosse (d, Udinese)

