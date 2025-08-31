Inter-Udinese 1-2, prima caduta stagionale per i nerazzurri di Chivu, sorpresi in casa da un’Udinese cinica e ordinata che conquista i suoi primi tre punti in campionato. A San Siro finisce 1-2 per i friulani, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio nerazzurro e difendersi con determinazione fino all’ultimo minuto.

Da Dumfries all’errore che costa caro

L’Inter parte forte e al 17’ sblocca il match con Dumfries, abile a chiudere sul secondo palo un’azione avviata da Lautaro e Thuram. L’entusiasmo dei nerazzurri dura poco: lo stesso Dumfries, al 25’, commette un fallo di mano in area su colpo di testa di Bertola. Dopo il richiamo del VAR, al 29’ Davis realizza dal dischetto l’1-1. L’episodio galvanizza l’Udinese, che al 40’ completa la rimonta con Atta, bravo a superare Bisseck e a battere Sommer.

Inter sprecona, Udinese ermetica

Nella ripresa la squadra di Chivu alza i ritmi e crea numerose occasioni: Calhanoglu sfiora il palo, Thuram spreca di testa e Dimarco segna il 2-2 con un bolide, annullato dal VAR per fuorigioco del francese. L’assalto finale con quattro attaccanti non basta: il portiere Sava e la difesa bianconera resistono fino al 96’.

Primo stop nerazzurro, festa friulana

L’Udinese esulta per una vittoria di prestigio, la prima in questo campionato, mentre l’Inter incassa un ko inaspettato davanti al proprio pubblico. Un campanello d’allarme per Chivu, che dovrà lavorare sulla concretezza sotto porta e sulla tenuta difensiva.

