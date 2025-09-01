Udinese, colpo a sorpresa: accordo con il Galatasaray, è tutto fatto

Dopo la bella vittoria in casa dell’Inter, che ha portato entusiasmo in tutto l’ambiente, l’Udinese piazza un colpo a sorpresa sul mercato. Ed è un’operazione che potrebbe aiutare a recuperare un talento perduto del nostro calcio. Nicolò Zaniolo, infatti, è pronto a tornare in Italia.

LIVE – Mercato, i colpi delle ultime ore: Zaniolo all’Udinese, Cheddira al Sassuolo https://t.co/ViHmhF0Ron pic.twitter.com/aKnBl6umCL — Playermanager (@Playermanager24) September 1, 2025

La trattativa tra l’Udinese e il Galatasaray è ormai in dirittura d’arrivo e il fantasista classe ’99, dopo le esperienze in Turchia e in Premier League, potrebbe vestire la maglia bianconera già nelle prossime ore. Un colpo a sorpresa che accende il finale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e confermato dall’esperto Nicolò Schira, Udinese e Galatasaray hanno trovato l’intesa su un prestito con opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro, più un 10% sulla futura rivendita. La formula riduce il rischio economico per i friulani e consente di puntare su un talento ancora nel pieno della carriera.

Zaniolo ha già dato il suo ok al trasferimento: in caso di riscatto, firmerà un contratto fino al 2029. L’operazione potrebbe chiudersi prima della scadenza del mercato, consegnando al tecnico bianconero un rinforzo di qualità tra le linee. (continua dopo la foto)

Dopo la parentesi con l’Aston Villa e mesi complicati al Galatasaray, Zaniolo vede nell’Udinese l’occasione per ritrovare continuità e centralità tecnica. La squadra friulana, alla ricerca di imprevedibilità e qualità negli ultimi metri, potrebbe offrirgli il contesto ideale per tornare protagonista.

Questo trasferimento non ha soltanto un peso tecnico, ma anche simbolico: a 25 anni, Zaniolo può ancora rilanciarsi in ottica Nazionale, ritrovando fiducia e minuti. Per l’Udinese, invece, sarebbe un investimento mirato, capace di portare entusiasmo tra i tifosi e di alzare l’asticella del progetto.

Con la chiusura della finestra estiva alle porte, l’affare Zaniolo si candida a essere uno dei movimenti più intriganti e potenzialmente decisivi per la Serie A. A Udine si respira già grande attesa: se il fantasista ritroverà la miglior condizione fisica e mentale, potrebbe diventare l’uomo copertina del nuovo corso bianconero. L’ufficialità, ormai, sembra soltanto questione di ore.

