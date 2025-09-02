Home | Inter e Atalanta, attente: i piani del Galatasaray per Lookman e Calhanoglu

Inter e Atalanta, la “minaccia” viene dall’Est. Il calciomercato in Turchia non si ferma mai, a Istanbul si respira aria di rivoluzione e il Galatasaray vuole chiudere con il botto. Obiettivo dichiarato: un attacco tutto nigeriano da sogno con Victor Osimhen e Ademola Lookman. Sullo sfondo, una suggestione ch prende corpo: strappare all’Inter il cuore pulsante del suo centrocampo, Hakan Calhanoglu.

Sostanzialmente Calhanoglu ha dormito tutta la partita e quando non gira lui non gira l’Inter https://t.co/CJvQiezNH0 — 360Inter in Banter Era (@360_IMinter) September 2, 2025

Per Lookman la telenovela non si chiude. L’Atalanta lo ha tenuto fuori rosa per buona parte dell’estate e non chiude la porta a una cessione, ma solo a titolo definitivo e per cifre importanti. La richiesta è chiara: non meno di 50 milioni. In Turchia si vocifera di un’offerta pronta da 55 milioni, ma a Zingonia non è ancora arrivato nulla di concreto.

Una pace armata con Lookman, almeno fino a gennaio, resta lo scenario più realistico. Sempre che il nigerino faccia pace con Juric, che non ha esattamente un carattere facile. sul fronte Inter, la pista che porta a Calhanoglu è complessa, ma molto dipenderà dalla volontà del regista.

Dopo le tensioni estive, Calha ha ritrovato serenità con l’Inter: chiarimento con Lautaro, confronto con Chivu e la decisione di restare in nerazzurro. Ma l’esordio sottotono e svogliato contro l’Udinese ha fatto sorgere molti dubbi. Il problema per l’Inter è che, a mercato chiuso, il giocatore non è più sostituibile in caso di partenza. E probabilmente è questo l’ostacolo maggiore. (continua dopo la foto)

Per questo il Galatasaray valuta anche l’alternativa Gundogan, pronto a lasciare il Manchester City. Con il mercato turco aperto fino al 12 settembre, la partita è ancora tutta da giocare. Il Fenerbahçe resta alla finestra, pronto a inserirsi nella corsa a Lookman.

A Istanbul si sogna in grande, a Bergamo e Milano si trema, ma finché non arriveranno le offerte giuste, il futuro resterà sospeso tra trattative, voci e strategie. Un conto è immaginare. Un altro è convincere club solidi come Inter e Atalanta a cedere i propri gioielli. Il tempo stringe, ma il mercato turco è abituato ai colpi di teatro. E in Italia due club restano con il fiato sospeso.

