Inter, arriva il rinforzo last minute per la difesa? Forse, ma bisogna sacrificare un giocatore

Ultime ore frenetiche di mercato e l’Inter prova un colpo in extremis per la difesa, mentre un titolare sembra pronto a salutare. Si lavora a un incastro a tre che coinvolge Marsiglia e Manchester City, con l’obiettivo di portare Manuel Akanji a Milano e di spedire Benjamin Pavard in Ligue 1.

Un tentativo molto difficile su cui l'Inter starebbe lavorando in quesate ultime ore di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero cedere Benjamin Pavard al Marsiglia (ma non in prestito) e sostituire il francese con Manuel Akanji, in uscita dal… pic.twitter.com/SrIXwmbMyr — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 1, 2025

Per l’Inter si tratta di una doppia operazione che, se concretizzata, cambierebbe volto al reparto arretrato di Chivu e regalerebbe un colpo di scena negli ultimi minuti di trattative. Anche se di fatto non aumenterebbe il numero di effettivi a disposizione del tecnico. (continua dopo la foto)

Il difensore svizzero era stato a lungo l’obiettivo numero uno del Milan, ma la trattativa si è arenata: Akanji ha rifiutato la proposta rossonera perché deciso a giocare la Champions League. L’Inter risponde a questa esigenza e a sei ore dalla chiusura del mercato prova a piazzare il colpo, offrendo al giocatore un ruolo chiave e la possibilità di agire in tre posizioni diverse della linea difensiva.

Inter, uno scambio per la difesa

Parallelamente il Marsiglia stringe per Pavard, pronto a tornare in patria e chiudere la sua esperienza nerazzurra. L’interesse dell’OM era noto da tempo, ma ora l’operazione sembra davvero vicina. La partenza del francese libererebbe lo spazio necessario per l’arrivo di Akanji, in un incastro perfetto che dipende dalla volontà dei club di accelerare le pratiche nelle ultime ore disponibili.

Con il mercato agli sgoccioli, serve rapidità per definire cifre, formule e documenti. L’Inter resta vigile e sogna un rinforzo di livello internazionale, mentre il Marsiglia si prepara ad accogliere un campione del mondo. Saranno ore decisive per capire se l’affare potrà chiudersi o se resterà solo una suggestione dell’ultima giornata di trattative.

