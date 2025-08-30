Milan, sprint finale di mercato: Rabiot vicino, Jimenez verso il Bournemouth. Musah resta, nodo Gimenez

Dopo i tre punti conquistati a Lecce, il Milan affronta una pausa nazionali serena ma con il mercato che entra nelle 72 ore decisive.

Il primo nome sul taccuino di Igli Tare è quello di Adrien Rabiot, considerato da Massimiliano Allegri un elemento chiave per il salto di qualità tecnico-tattico della squadra.

L’intesa con il giocatore è praticamente raggiunta: contratto da 6 milioni più 1 di bonus. Restano da definire i dettagli con il Marsiglia, che chiede circa 15 milioni di euro. Tare ha intensificato i contatti e punta all’affondo tra oggi e domani.

Un sacrificio economico che potrebbe però ridimensionare gli obiettivi in difesa: difficile insistere con Manuel Akanji, viste le sue elevate richieste contrattuali.

Jimenez verso l’addio, Musah resta

In uscita è ormai definita la cessione di Jimenez al Bournemouth. La formula dovrebbe essere un prestito oneroso con riscatto fissato a circa 23 milioni. La partenza dello spagnolo libererà spazio in difesa e nelle casse rossonere.

Capitolo Yunus Musah: nonostante l’interesse dell’Atalanta, Allegri ha chiesto e ottenuto la permanenza dell’americano. Il tecnico lo considera utile come esterno a tutta fascia, ruolo in cui verrà impiegato stabilmente. A meno di sorprese, quindi, Musah resterà al Milan.

Nodo Gimenez

Restano invece da sciogliere i dubbi sul futuro di Santiago Gimenez. Il Milan sta lavorando a uno scambio con la Roma per Dovbyk, ma l’operazione è complessa anche per la volontà del messicano di restare in rossonero.

Tare e Massara ci proveranno fino all’ultimo, nella speranza di trovare la quadra entro la chiusura del mercato.

VENICE, ITALY – APRIL 27: Santiago Gimenez of Milan celebrates his goal during the Serie A match between Venezia and Milan at Stadio Pier Luigi Penzo on April 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Tre giorni decisivi

Il Milan si prepara quindi a un finale di mercato intenso, tra l’assalto a Rabiot, l’uscita di Jimenez e il rebus in attacco. Le prossime 72 ore saranno cruciali per consegnare ad Allegri la rosa definitiva.

