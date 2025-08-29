Home | Milan, vittoria sofferta a Lecce: decidono Loftus-Cheek e Pulisic

Lecce-Milan 0-2, i rossoneri espugnano il Via del Mare con un successo sofferto ma prezioso, arrivato dopo due gol annullati dal VAR e tanta fatica nel trovare spazi. Alla fine decidono le reti di Loftus-Cheek e di Christian Pulisic, subentrato nella ripresa.

Per Massimiliano Allegri tre punti importanti, in attesa delle ultime mosse di mercato e soprattutto del recupero di uomini chiave come Leao, fondamentale per il 3-5-2 appena inaugurato.

First three points of the campaign ✅



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/xQ3ciqgqZ7 — AC Milan (@acmilan) August 29, 2025

Primo tempo equilibrato

Il match si apre subito con un episodio: al 4’ Gabbia insacca di testa, ma il VAR annulla per un fallo su Coulibaly. Scelta corretta che spegne l’entusiasmo iniziale rossonero.

Il Milan fatica a costruire gioco: Modric è imbrigliato in mediana, Saelemaekers si muove molto ma senza incidere, mentre Gimenez resta isolato.

Il Lecce si affaccia al 21’ con Pierotti, che ruba palla a Estupinan ma tarda la conclusione, favorendo il recupero della difesa. L’occasione più grande capita in chiusura di tempo a Gimenez, che spreca malamente un sinistro da ottima posizione dopo un ottimo assist di Fofana.

Il VAR ferma ancora Gimenez

La ripresa si apre con poche novità negli schieramenti, ma il Milan alza i ritmi a fiammate. Al 55’ Gimenez segna con un bel destro incrociato, ma anche stavolta il VAR annulla per fuorigioco. Una nuova beffa che rischia di innervosire la squadra.

Loftus-Cheek sblocca il match

Il gol vero arriva pochi minuti dopo: al 63’ Modric batte una punizione perfetta, Loftus-Cheek prende il tempo ai difensori e con un colpo di testa preciso supera Falcone per l’1-0.

Pulisic chiude i conti

Allegri inserisce Pulisic e Ricci a un quarto d’ora dalla fine. Proprio l’americano, non al meglio della condizione, sfrutta una clamorosa indecisione della retroguardia salentina: deviazione di Gaspar sul corpo di Veiga, palla che diventa un assist involontario per Pulisic, bravissimo a battere Falcone sul primo palo. È il 2-0 che chiude la partita.

Tre punti preziosi

Il Milan torna dal Salento con una vittoria pesante, frutto di pazienza e cinismo nonostante le difficoltà offensive. Restano margini di crescita per il nuovo assetto tattico, ma i tre punti conquistati rappresentano un segnale importante per il prosieguo della stagione.

