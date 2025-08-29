Sassuolo, rimonta inutile: la Cremonese vince 3-2 con il rigore di De Luca al 93’

Allo Zini la Cremonese batte il Sassuolo, un successo pesantissimo firmato al fotofinish. Dopo una lunga fase di studio, la partita si accende al 36’: sugli sviluppi di un corner di Vandeputte, Terracciano anticipa Matic e batte un incolpevole Muric per lo 0-1. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio: Zerbin approfitta di un errore di Doig, serve Sanabria che supera Walukiewicz e il portiere neroverde, ma sulla linea arriva il tocco decisivo di Vazquez per lo 0-2.

Il Sassuolo prova a reagire con una punizione velenosa di Berardi, respinta da Audero, e con un tiro di Pinamonti che si infrange prima sulla traversa e poi sul palo.

La rimonta neroverde

Nella ripresa la squadra di Grosso cambia marcia e al 63’ accorcia le distanze: Pinamonti controlla in area, salta Baschirotto e incrocia col destro battendo Audero per l’1-2.

Dieci minuti più tardi è Berardi a firmare il pareggio: Fadera viene steso in area da Grassi, l’arbitro assegna il rigore e il capitano neroverde non sbaglia dal dischetto, riportando il risultato in equilibrio (2-2).

Beffa nel finale

Nel momento in cui il Sassuolo sembrava avere l’inerzia della gara, la Cremonese trova l’episodio decisivo. In pieno recupero, al 93’, Fadera nel tentativo di rinviare colpisce un avversario in area: calcio di rigore per i grigiorossi. De Luca si presenta sul dischetto e, pur senza una conclusione perfetta, supera Muric per il definitivo 3-2.

Tre punti pesanti

La Cremonese porta a casa tre punti di enorme valore, mentre il Sassuolo resta con l’amaro in bocca dopo una rimonta che sembrava poter cambiare il destino della partita. Per i neroverdi, oltre al ko, resta il rammarico per i legni colpiti e per una gestione difensiva rivedibile nei momenti chiave.

