Calciomercato Roma, fatta per Tsimikas dal Liverpool mentre Baldanzi si avvicina al Verona

La Roma ha chiuso l’operazione per Kostas Tsimikas. Il terzino greco arriva dal Liverpool in prestito secco, con lo stipendio interamente a carico del club giallorosso.

Un innesto voluto da Gasperini, che cercava un’alternativa affidabile ad Angelino. L’attuale vice, Salah-Eddine, non ha convinto pienamente e sarà girato in prestito per accumulare esperienza. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici prima dell’ufficialità, ma Tsimikas è ormai da considerarsi un nuovo giocatore romanista.

🚨🟡🔴 Kostas Tsimikas to AS Roma, deal almost agreed on straight loan with salary covered. Final details being sorted.



Here we go, soon. 🔜🇬🇷 pic.twitter.com/5NOZNK3syR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Verona scatenato: vicino Baldanzi

Intanto l’Hellas Verona continua la sua campagna di rafforzamento. In dieci giorni sono arrivati già cinque nuovi acquisti e ora la società gialloblù punta a chiudere per Tommaso Baldanzi.

Il giovane talento, per cui è in corso un dialogo avanzato con la Roma, vedrebbe a Verona l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. La trattativa prosegue con cauta fiducia, anche se resta da definire la ripartizione dell’ingaggio: Baldanzi percepisce 1,1 milioni di euro a stagione.

Due mosse strategiche

Con queste operazioni, la Roma sistema una pedina importante sulla fascia sinistra, mentre il Verona si prepara ad accogliere un giocatore capace di dare qualità e imprevedibilità alla trequarti. Entrambe le società, dunque, si muovono con decisione per completare le rispettive rose nelle ultime fasi di mercato.

Leggi anche: