Calciomercato, clamorosa ipotesi di scambio: Gimenez verso la Roma, Dovbyk al Milan

Con il calciomercato agli sgoccioli, prende quota un’ipotesi che avrebbe del clamoroso: lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. L’attaccante messicano, arrivato al Milan lo scorso gennaio per circa 35 milioni di euro dal Feyenoord, è finito nel mirino della Roma, che allo stesso tempo sarebbe pronta a privarsi del centravanti ucraino ex Girona.

Il ds Igli Tare non ha chiuso la porta all’operazione, anche in virtù delle richieste di Massimiliano Allegri, che in attacco continua a spingere per Dusan Vlahovic.

The #Dovbyk–#Gimenez deal is one of the most intriguing moves of this market. Two strikers, two different profiles, two clubs searching for balance. But is it really useful for both sides? 🧵👇 pic.twitter.com/4VrUna33KV — Alex Milone (@AlexMilone) August 28, 2025

La posizione di Gimenez

Il nodo principale resta la volontà del giocatore. Gimenez ha più volte espresso il desiderio di restare al Milan, una posizione ribadita anche dalla sua agente, Rafaela Pimenta, che ha dichiarato:

“Non va da nessuna parte. Posso garantire che tutti i rumors sulla sua partenza non corrispondono alla verità. Rimarrà al Milan.”

Un messaggio chiaro che complica le ambizioni della Roma, decisa comunque a insistere per convincere il giocatore.

Le esigenze della Roma

Il club giallorosso, su richiesta di Gian Piero Gasperini, è alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di garantire gol e profondità. Gimenez viene considerato il profilo ideale, ma l’ostacolo della sua volontà di restare a Milano rischia di far saltare l’operazione.

Una trattativa tutta da decifrare

Al momento lo scambio Gimenez-Dovbyk è soltanto in fase embrionale. Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un punto di incontro o se le dichiarazioni dell’entourage del messicano metteranno fine sul nascere a questa suggestione di mercato.

