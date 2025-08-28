Vardy alla Cremonese: accordo vicino per il bomber inglese, bandiera del Leicester

Il sogno della Cremonese di portare in Italia Jamie Vardy sta per trasformarsi in realtà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra il club grigiorosso e l’attaccante inglese è ormai alle battute finali.

Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e l’intesa formale potrebbe arrivare a breve. Decisiva la disponibilità del giocatore, che nelle ultime ore ha manifestato entusiasmo e piena apertura alla proposta della società lombarda.

🚨 Jamie Vardy has said YES to Cremonese



Final details are being sorted and then he’ll fly to Italy to complete the move.



(Sky Italia) pic.twitter.com/NiximARaAf — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 28, 2025

Una nuova sfida in Serie A

L’ex bandiera del Leicester City, oggi svincolato, è pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A con l’obiettivo di contribuire alla salvezza della Cremonese.

Un colpo che, se ufficializzato, avrebbe grande risonanza: Vardy porterebbe con sé esperienza internazionale, carisma e la mentalità vincente maturata in Premier League.

I numeri della carriera

Classe 1987, Vardy è approdato al Leicester nel 2012. Con la maglia delle Foxes ha collezionato 500 presenze e 200 reti in tutte le competizioni, diventando simbolo della storica impresa del titolo di Premier League nel 2016.

La sua carriera è stata impreziosita anche dalle presenze in Nazionale, con 26 gettoni e 7 gol con la maglia dell’Inghilterra.

Attesa per la fumata bianca

Restano solo alcuni passaggi burocratici prima dell’ufficialità, attesa già nelle prossime ore. La Cremonese si prepara così ad accogliere un campione capace di regalare entusiasmo ai tifosi e di alzare il livello tecnico della rosa di Stroppa.

