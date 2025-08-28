Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è rientrato ieri nella Capitale dopo un blitz a Londra per incontrare i dirigenti del Chelsea. Al centro del colloquio il futuro di George, giovane attaccante esterno finito nel mirino giallorosso.

Dall’incontro è emersa la posizione del club inglese: l’operazione è possibile solo a titolo definitivo, dal momento che i Blues hanno a disposizione un solo slot per i prestiti e intendono riservarlo ad altri esuberi.

🚨 Chelsea informed AS Roma about request around €30m for Tyrique George with add-ons and heavy sell-on clause.



Clear view is for permanent deal, no loan as only one international spot remains.



AS Roma budget lower + #CFC also receive approach from 2 PL clubs and German clubs. pic.twitter.com/956evvO1NL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

La strategia giallorossa

Il Chelsea chiede una cifra alta per il cartellino di George. La Roma, dal canto suo, punta a trattare sia sul costo complessivo dell’operazione sia sulla percentuale di futura rivendita. Nonostante le difficoltà, i giallorossi non intendono abbandonare la pista.

La possibilità di arrivare a Jadon Sancho è ormai definitivamente sfumata e le alternative sul mercato per l’attacco restano poche, motivo per cui Massara continua a spingere su George.

Situazione uscite

Il mercato in uscita della Roma vive intanto nuove evoluzioni:

Artem Dovbyk potrebbe restare nella Capitale. Il Villarreal , interessato a lui nelle scorse settimane, ha scelto di puntare su altri obiettivi. C’è da registrare anche un sondaggio del Milan, notizia di questi minuti.

potrebbe restare nella Capitale. Il , interessato a lui nelle scorse settimane, ha scelto di puntare su altri obiettivi. C’è da registrare anche un sondaggio del Milan, notizia di questi minuti. Tommaso Baldanzi è seguito da Verona e Parma , che hanno manifestato interesse per il trequartista, ma senza avanzare proposte concrete.

è seguito da e , che hanno manifestato interesse per il trequartista, ma senza avanzare proposte concrete. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Cagliari per Romano, altro giocatore in uscita.

Un mercato in equilibrio

La Roma cerca di bilanciare entrate e uscite in un mercato complicato. L’affare George resta la priorità di Massara, che dovrà limare le richieste del Chelsea per provare a regalare a De Rossi un rinforzo offensivo di prospettiva.

