Roma, Massara insiste per George: trattativa con il Chelsea in salita

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, è rientrato ieri nella Capitale dopo un blitz a Londra per incontrare i dirigenti del Chelsea. Al centro del colloquio il futuro di George, giovane attaccante esterno finito nel mirino giallorosso.
Dall’incontro è emersa la posizione del club inglese: l’operazione è possibile solo a titolo definitivo, dal momento che i Blues hanno a disposizione un solo slot per i prestiti e intendono riservarlo ad altri esuberi.

La strategia giallorossa

Il Chelsea chiede una cifra alta per il cartellino di George. La Roma, dal canto suo, punta a trattare sia sul costo complessivo dell’operazione sia sulla percentuale di futura rivendita. Nonostante le difficoltà, i giallorossi non intendono abbandonare la pista.

La possibilità di arrivare a Jadon Sancho è ormai definitivamente sfumata e le alternative sul mercato per l’attacco restano poche, motivo per cui Massara continua a spingere su George.

Situazione uscite

Il mercato in uscita della Roma vive intanto nuove evoluzioni:

  • Artem Dovbyk potrebbe restare nella Capitale. Il Villarreal, interessato a lui nelle scorse settimane, ha scelto di puntare su altri obiettivi. C’è da registrare anche un sondaggio del Milan, notizia di questi minuti.
  • Tommaso Baldanzi è seguito da Verona e Parma, che hanno manifestato interesse per il trequartista, ma senza avanzare proposte concrete.
  • Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Cagliari per Romano, altro giocatore in uscita.

Un mercato in equilibrio

La Roma cerca di bilanciare entrate e uscite in un mercato complicato. L’affare George resta la priorità di Massara, che dovrà limare le richieste del Chelsea per provare a regalare a De Rossi un rinforzo offensivo di prospettiva.

