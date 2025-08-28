Il Milan lavora con decisione per portare a Milano Christopher Nkunku. L’attaccante francese, in uscita dal Chelsea, ha aperto al trasferimento chiedendo un contratto da 5 milioni di euro a stagione.

Il club rossonero ha messo sul tavolo un’offerta complessiva da 40 milioni di euro (37 fissi più 3 di bonus). Vista l’entità economica dell’operazione, sia per cartellino che per ingaggio, sarà ora da capire la strategia sul fronte Dusan Vlahovic, obiettivo preferito da Massimiliano Allegri che lo conosce dai tempi della Juventus.

La dirigenza non esclude di portare avanti entrambe le piste fino alla chiusura del mercato, con l’ipotesi dello scambio Dovbyk-Gimenez che resta comunque sullo sfondo.

Harder, trattativa sfumata

Quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo per Conrad Harder si è invece arenata definitivamente. Il trasferimento dal Sporting Lisbona al Milan è saltato sia per le richieste dei portoghesi, che volevano più tempo per trovare il sostituto, sia per l’atteggiamento degli agenti del giocatore, che hanno alzato le pretese economiche legate alla firma.

RIO MAIOR, PORTUGAL – AUGUST 8: Conrad Harder of Sporting CP in action during the Liga Portugal Betclic match between Casa Pia AC and Sporting CP at Estadio Municipal de Rio Maior on August 8, 2025 in Rio Maior, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Lo Sporting stava trattando per portare in squadra Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma il club greco aveva aumentato la valutazione dell’attaccante e rimandato ogni possibile cessione a dopo il match di Europa League contro il Samsunspor.

Il Milan, però, non era disposto ad attendere oltre e ha deciso di abbandonare la pista Harder, preferendo concentrarsi su alternative più concrete.

