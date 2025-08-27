Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao anche nella seconda giornata di campionato. Dopo aver saltato l’esordio con la Cremonese, l’attaccante portoghese non verrà convocato per la sfida di venerdì alle 20.45 a Lecce. Leao non ha ancora recuperato del tutto dal trauma elongativo al polpaccio destro e lo staff tecnico ha deciso di non rischiarlo. L’obiettivo è averlo al massimo della condizione dopo la sosta per le nazionali e due settimane di lavoro pieno a Milanello.
Un’assenza pesante
L’assenza di Leao pesa come un macigno sull’attacco rossonero. La sconfitta interna all’esordio contro la Cremonese ha mostrato con chiarezza tutti i limiti di una squadra apparsa sterile e priva di brillantezza offensiva. La velocità e l’imprevedibilità del portoghese restano armi insostituibili per il gioco del Milan, che senza di lui fatica a creare pericoli.
Al Milan serve una scossa
Il tecnico Massimiliano Allegri sa che un altro passo falso sarebbe difficile da digerire. Due sconfitte consecutive all’inizio della Serie A rappresenterebbero un avvio shock, con possibili ripercussioni sull’ambiente e sul morale della squadra. Per questo motivo, Allegri è chiamato a trovare soluzioni immediate e a inventarsi un Milan capace di reagire.
Le scelte di formazione
Contro il Lecce il tecnico sembra orientato a schierare Gimenez e Pulisic come coppia d’attacco, mentre in difesa ci sarà De Winter al posto di Gabbia. A centrocampo è confermato Luka Modric, chiamato a illuminare la manovra e a dare ordine a un Milan che, almeno finora, appare privo di idee e di ritmo.
