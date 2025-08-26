Il trasferimento di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona al Milan non è ancora ufficiale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club portoghese ha deciso di prendere tempo: l’attaccante danese potrà lasciare solo dopo che lo Sporting avrà chiuso l’arrivo del suo sostituto, il greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos.

Il nodo preliminari di Europa League

L’operazione che porterà Ioannidis a Lisbona è subordinata al ritorno dei preliminari di Europa League: giovedì 28 agosto il Panathinaikos sarà impegnato in Turchia contro il Samsunspor, forte del 2-1 conquistato all’andata. Solo dopo quella partita i “verdi di Atene” daranno il via libera definitivo alla cessione, sbloccando di conseguenza l’effetto domino che porterà Harder al Milan.

Accordo già raggiunto

Tutte le parti in causa hanno dato il loro assenso:

Il giocatore : Harder è pronto a firmare un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro a stagione .

: Harder è pronto a firmare un contratto di cinque anni da . Lo Sporting Lisbona : ha già accettato l’offerta del Milan, pari a 23 milioni più bonus (fino a un massimo di 27).

: ha già accettato l’offerta del Milan, pari a (fino a un massimo di 27). Il Milan: attende soltanto il via libera per l’arrivo a Milano del classe 2005.

L’incognita tempo

Il rinvio porta però con sé anche preoccupazioni. Qualsiasi intoppo nella trattativa per Ioannidis potrebbe far saltare la “catena di montaggio” di mercato e costringere il Milan a muoversi all’ultimo minuto utile. Dopo il naufragio della pista Boniface, i rossoneri rischiano di ritrovarsi a caccia di un attaccante nelle ultimissime ore di calciomercato, che si chiuderà lunedì 1° settembre alle ore 20.

