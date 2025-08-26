Fiorentina, l’Al-Hilal offre 35 milioni per Comuzzo: ora decide il giocatore

L’Al-Hilal rompe gli indugi e presenta un’offerta ufficiale da 35 milioni di euro per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la cifra messa sul tavolo dal club arabo, guidato in panchina da Simone Inzaghi, è tale da essere considerata praticamente irrinunciabile per la Fiorentina, che non ritiene più il difensore classe 2004 incedibile come in passato.

⚠️ Sirene arabe per Comuzzo ⚠️ pic.twitter.com/FXf845iQwk — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) August 26, 2025

La scelta passa al giocatore

Con la società viola orientata ad accettare, l’ultima parola spetta ora a Comuzzo. L’ingaggio proposto dall’Al-Hilal sarà inevitabilmente molto elevato, ma a soli 20 anni, e con un Mondiale alle porte, non è scontato che il difensore decida di lasciare l’Europa. La valutazione personale e tecnica del calciatore sarà quindi decisiva nelle prossime ore.

La risposta attesa a breve

La decisione arriverà a breve: in caso di addio, la Fiorentina dovrà muoversi rapidamente per assicurarsi un sostituto. Il nome in cima alla lista resta quello di Victor Lindelof, ma non è escluso che la dirigenza viola possa puntare a inserire in rosa due difensori e non soltanto uno, per rafforzare un reparto che perderebbe un titolare importante.

