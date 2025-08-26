Juventus, il futuro di Vlahovic resta un rebus: decisive le prossime 48 ore

Sempre più incerto il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in gol nel match di esordio contro il Parma, resta uno dei nomi più caldi in casa Juventus a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Contro il Parma, Vlahovic ha firmato la rete del 2-0 che ha chiuso la partita, raccogliendo gli applausi dell’Allianz Stadium. Un segnale forte del suo peso tecnico nella squadra di Tudor. Tuttavia, il contratto in scadenza nel 2026 spinge la società a riflettere: il rischio di un futuro addio a parametro zero non può essere ignorato.

Yildiz and Vlahović combine on the counter ⚡#JuveParma pic.twitter.com/oxrwDYuI5M — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 25, 2025

La volontà del giocatore

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti vorrebbe restare a Torino. La decisione finale, però, sarà condivisa con la famiglia e molto dipenderà dalle mosse della Juventus in queste ore.

TURIN, ITALY – AUGUST 24: Dusan Vlahovic of Juventus FC in action during the Serie A match between Juventus FC and Parma Calcio 1913 at Allianz Stadium on August 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Le prossime 48 ore decisive

Il mercato è agli sgoccioli e la Juventus valuterà se puntare ancora su Vlahovic o aprire alla cessione, magari davanti a un’offerta importante. Su di lui restano vive le attenzioni di diversi club, anche italiani. Quel che è certo è che Vlahovic rimane un giocatore centrale nell’economia bianconera, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

