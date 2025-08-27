Juventus, Kolo Muani resta l’obiettivo: Savona vicino al Nottingham

La Juventus non ha intenzione di mollare la pista che porta a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, oggi al Paris Saint-Germain, ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino e attende l’evolversi della trattativa. Il dirigente bianconero Comolli lo considera una priorità assoluta e lavora per raggiungere un’intesa con il club parigino. Le operazioni in uscita potrebbero garantire il tesoretto necessario per portarlo in bianconero.

Vlahovic, qualcuno può farsi male davvero. Harder e il Milan “al guinzaglio”



Savona, pressing del Nottingham Forest

Nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato forte su Nicolò Savona. Gli inglesi hanno messo sul tavolo una prima offerta da 11 milioni di euro, ma la Juventus non intende scendere sotto i 18 milioni richiesti. Le parti restano in contatto per cercare un’intesa, anche se da Torino filtra la volontà di non concedere sconti.

Vlahovic in attesa di offerte

Tra i possibili partenti figura sempre Dusan Vlahovic. La Juventus non vuole rischiare di perderlo a parametro zero e valuta una cessione già in questa sessione di mercato, anche per liberarsi dal pesante ingaggio da 12 milioni di euro annui. Al momento non ci sono trattative concrete, ma si attende una mossa dalla Premier League, con il Newcastle accostato al centravanti serbo nelle ultime ore.

Nico Gonzalez e l’idea Zhegrova

Un altro nome sulla lista delle cessioni è quello di Nico Gonzalez. L’Atletico Madrid sta valutando l’opportunità di presentare un’offerta, mentre la Juventus ragiona già sul sostituto: l’obiettivo resta Edon Zhegrova, esterno offensivo classe ’99 del Lille. La cifra che i bianconeri contano di ricavare da Savona è molto vicina a quella necessaria per portare a Torino il talento kosovaro, anche se il tempo stringe e la concorrenza dell’Olympique Marsiglia è da non sottovalutare.

