Juventus, clamoroso: Vlahovic proposto ad una big di Premier League, che ha rifiutato

La Juventus continua a lavorare per trovare una nuova destinazione a Dusan Vlahovic, ma senza successo. Dopo i contatti con il Milan, poi naufragati, il centravanti serbo è stato offerto anche in Premier League, ma l’operazione sembra destinata a non decollare.

Newcastle United have been offered the chance to sign Dusan Vlahovic.



Sources in Italy say Juventus raised Vlahovic as a potential replacement for Liverpool target Alexander Isak.



Juve are willing to accept offers around €30m in order to get the Serbian striker off their wage… pic.twitter.com/X8BUeKYlqn — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 26, 2025

Newcastle dice no

Secondo quanto riportato da The Athletic, Vlahovic è stato proposto al Newcastle come possibile sostituto di Alexander Isak, nel caso in cui lo svedese dovesse approdare al Liverpool. Tuttavia, il club inglese – dove milita anche l’azzurro Sandro Tonali – avrebbe rifiutato la proposta, non mostrando interesse per l’attaccante bianconero.

Le richieste della Juventus

La Juventus sarebbe disposta a cedere Vlahovic per circa 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe di alleggerire il bilancio dal suo ingaggio pesante. Nonostante questo, i Magpies hanno fatto sapere di preferire altre piste: nel mirino ci sono infatti Joane Wissa del Brentford e Jorgen Strand-Larsen del Wolverhampton.

Situazione in stallo

Il futuro di Vlahovic resta dunque un rebus: il giocatore, andato a segno all’esordio in campionato contro il Parma, resta al centro di valutazioni di mercato. La Juventus, però, dovrà attendere nuove opportunità nelle ultime ore di trattative, mentre il Newcastle sembra aver scelto strade diverse.

Leggi anche: