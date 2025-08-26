Juventus, avanti tutta per Kolo Muani: rilancio a 60 milioni, il PSG prende tempo

Nonostante il gol segnato contro il Parma e i segnali di riconciliazione con i tifosi, Dusan Vlahovic resta al centro delle strategie di mercato bianconere. La Juventus, infatti, non ha mai abbandonato l’idea di riportare a Torino Randal Kolo Muani, già protagonista la scorsa stagione in prestito e giocatore fortemente voluto da Igor Tudor, che lo considera il profilo ideale per il suo attacco.

EXCLUSIVE: Juventus maintain Randal Kolo Muani as their priority and are ready to make a new offer to Paris Saint-Germain, on loan for €10m with €50m obligation to buy.@AlfredoPedulla #Juventus #PSG #SerieA #Calciomercato #TransferNews https://t.co/v4EaYunRKm — Football Italia (@footballitalia) August 25, 2025

Trattativa infinita con il PSG

La trattativa con il Paris Saint-Germain va avanti da oltre due mesi, tra rilanci, attese e continui rialzi. La Juventus pensava di essere vicina alla chiusura a metà agosto con un’offerta da 50 milioni, ma i parigini hanno alzato la richiesta a 70 milioni di euro, frenando l’operazione.

Ora, per accontentare tecnico e giocatore, la dirigenza bianconera è pronta a spingersi fino a 60 milioni complessivi, con una formula precisa: prestito oneroso da 10 milioni e obbligo di riscatto fissato a 50 milioni. Una soluzione che permetterebbe di dilazionare l’impatto economico senza appesantire il bilancio nell’immediato.

La volontà del giocatore

Il nodo rimane proprio a Parigi, con il Psg che prende tempo. Kolo Muani, dal canto suo, ha già espresso gradimento per il ritorno a Torino, mentre la Juventus continua a spingere per chiudere il cerchio entro i prossimi giorni. La sensazione è che servirà un passo avanti dei parigini per arrivare al sì definitivo.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JULY 01: Randal Kolo Muani of Juventus FC reacts with disappointment during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Real Madrid CF and Juventus FC at Hard Rock Stadium on July 01, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Image Photo Agency/Getty images)

Questione Vlahovic

Parallelamente resta da sciogliere il rebus legato al futuro di Vlahovic. Il serbo ha dimostrato in campo di poter essere ancora decisivo, ma con un contratto in scadenza nel 2026 e un mercato ancora aperto, non si può escludere un intreccio che veda coinvolti entrambi gli attaccanti.

Gli ultimi giorni di mercato si preannunciano incandescenti, con un vero e proprio gioco di incastri che potrebbe ridisegnare l’attacco bianconero.

Leggi anche: