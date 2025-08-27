Il Milan ha mosso passi concreti per Adrien Rabiot, individuato da Massimiliano Allegri come rinforzo ideale per il centrocampo. L’allenatore, che conosce bene il giocatore dai tempi della Juventus, ha indicato il francese come priorità assoluta. Per questo motivo il dirigente Igli Tare ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità dell’operazione.

La situazione al Marsiglia

Rabiot si trova attualmente fuori rosa al Marsiglia, dopo la nota rissa con Jonathan Rowe. Nonostante le scuse presentate a Roberto De Zerbi e al club, il futuro del trentenne rimane incerto. L’OM, che aveva inizialmente tentato di ricucire lo strappo, valuta ora il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, senza apertura a contropartite tecniche.

Sul piano economico, il centrocampista chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con l’obiettivo di arrivare a quota 6 milioni. Prima di ogni passo concreto sarà necessario verificare sia la reale volontà del giocatore, sia la posizione definitiva della società francese, che nel frattempo ha ceduto Rowe al Bologna.

Altri intrecci di mercato

Nella società rossoblù, tra l’altro, milita Giovanni Fabbian, altro profilo monitorato dal Milan ma che al momento non rappresenta una priorità. Allegri, nel vertice di mercato di domenica, ha ribadito la richiesta esplicita di avere Rabiot.

Parallelamente, l’OM ha mostrato nuovamente interesse per Ismael Bennacer, ormai fuori dal progetto rossonero. L’eventuale trattativa, però, sarebbe del tutto separata da quella legata a Rabiot.

TARRAGONA, SPAIN – JULY 29: Adrien Rabiot of Olympique de Marseille looks on during the AirCup match between Valencia CF and Olympique de Marseille at Nou Estadi Costa Daurada on July 29, 2025 in Tarragona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

Musah in uscita, l’Atalanta accelera

Per fare spazio al nuovo centrocampista, il Milan è pronto a cedere Yunus Musah. In giornata ci sono stati nuovi contatti con l’Atalanta, che si è spinta a offrire 25 milioni di euro, cifra vicina alle richieste rossonere (30 milioni iniziali).

Con l’americano in partenza verso Bergamo, si aprirebbero nuovi scenari di mercato: il Napoli potrebbe virare su Brescianini, restando comunque viva la pista che porta a Elmas.

Leggi anche: