Lecce, ufficiale l’arrivo di Nikola Stulic: 5 milioni per il nuovo attaccante giallorosso

Il Lecce ha trovato l’erede di Nikola Krstovic. Dopo il passaggio del montenegrino all’Atalanta, la società salentina ha chiuso l’accordo con lo Charleroi per l’arrivo di Nikola Stulic, attaccante serbo classe 2001, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

🟡🔴 Nikola Štulić è un nuovo attaccante del @OfficialUSLecce



L’erede di Krstovic

Salutato Krstovic, che ha lasciato Lecce con un messaggio emozionante sui social, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino non ha perso tempo, individuando subito in Stulic il profilo ideale per raccogliere la sua eredità.

I numeri di Stulic

Il nuovo centravanti giallorosso, sotto contratto con lo Charleroi fino al 2026, arriva in Serie A dopo aver messo insieme:

58 presenze e 19 gol con lo Charleroi

con lo Charleroi 37 presenze e 12 reti con il Radnicki Nis

con il Radnicki Nis 26 apparizioni e 1 gol con il Partizan Belgrado

con il Partizan Belgrado 22 partite e 12 gol con lo Zebra Elites

Sul fronte internazionale, Stulic ha vestito la maglia della Serbia in tre selezioni diverse (due presenze con la Nazionale maggiore, due con l’Under 21 e una con l’Under 18), senza ancora trovare la via del gol.

Il progetto giallorosso

L’acquisto di Stulic si inserisce perfettamente nella strategia che il Lecce ha ormai consolidato: puntare sui giovani, valorizzarli e generare plusvalenze. Una filosofia che negli ultimi anni ha portato risultati concreti con le cessioni di Morten Hjulmand, Patrick Dorgu e dello stesso Krstovic.

Con Stulic, il Lecce punta a ripetere lo stesso percorso di crescita, affidandogli il peso dell’attacco e scommettendo sul suo talento in prospettiva futura.

