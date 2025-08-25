Villarreal su Dovbyk: contatti in corso con la Roma

Il Villarreal punta deciso ad Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino classe 1997, attualmente alla Roma, è finito nel mirino del Sottomarino Giallo, che vorrebbe riportarlo in Liga già entro la chiusura del mercato. La volontà del club spagnolo è chiara: rinforzare l’attacco con un profilo che in Spagna ha già lasciato il segno, con 24 reti in 39 presenze nella scorsa stagione al Girona.

Nodo formula

Il vero ostacolo resta la formula del trasferimento. Il Villarreal spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vuole monetizzare con un obbligo, così da garantire un’entrata certa. Le parti sono al lavoro per trovare un compromesso che possa soddisfare entrambe le esigenze.

Prima la Roma deve acquistare

Un’eventuale partenza di Dovbyk, però, è subordinata a un nuovo innesto in attacco. Il giocatore non ha mai trovato grande feeling con il nuovo allenatore Gasperini, ma i giallorossi non intendono privarsene senza un sostituto. Gli obiettivi principali restano Jadon Sancho e Fabio Silva, ma non si esclude l’arrivo di un altro profilo offensivo. Solo a quel punto la Roma potrà dare il via libera alla trattativa con il Villarreal.

