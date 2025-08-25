Como, notte magica per Nico Paz: gol, spettacolo e assalto respinto dal Tottenham

Il debutto del Como in campionato non poteva avere cornice migliore: un 2-0 alla Lazio che porta la firma di Nico Paz, assoluto protagonista della serata. Il talento argentino ha illuminato il Sinigaglia con una prestazione da incorniciare: un assist geniale per il gol di Douvikas e una splendida punizione che ha fissato il risultato sul 2-0.

Al termine della partita, il giovane fuoriclasse ha commentato i rumors di mercato con poche ma chiare parole: «Le voci non le ascolto, sono concentrato nel fare bene al Como».

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM NICO PAZ WITH COMO! 🤯pic.twitter.com/kyaSynR2Uh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025

Tottenham respinto, offerta da 70 milioni

Il nome di Nico Paz è ormai al centro delle attenzioni di mezza Europa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham ha presentato una nuova offerta da 70 milioni di euro per il giocatore, dopo quella iniziale da 40 milioni già respinta. Anche questa volta la risposta del Como è stata negativa.

Una decisione motivata non solo dal valore tecnico del calciatore, ma anche dalla particolare situazione contrattuale: il Real Madrid detiene infatti il 50% della futura rivendita, quindi ai lariani sarebbero entrati “solo” 35 milioni.

Il nodo della clausola di riacquisto del Real

Il Como, per quanto stia facendo muro, sa che prima o poi dovrà affrontare il nodo legato alla clausola di riacquisto del Real Madrid. L’accordo con i Blancos prevede infatti la possibilità di riportare a casa il giocatore a cifre contenute: 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027.

Per questo motivo, il club lariano dovrà valutare una cessione importante entro il 2026, oppure trattare direttamente con il Real per ridiscutere i termini.

Possibile nuovo accordo con il Real

Secondo indiscrezioni, ci sarebbero già stati contatti per rivedere l’intesa: il Como potrebbe accettare di mantenere il 50% sulla futura rivendita al Real, ma chiede di eliminare la clausola di riacquisto che oggi rischia di penalizzare il club.

In alternativa, non è escluso che il Real decida di lasciare Paz ancora una o due stagioni a Como, chiedendo al club di resistere agli assalti esteri per poi riportarlo a Madrid a una cifra più alta di quella prevista dalla clausola.

Una cosa è certa: la notte magica contro la Lazio ha solo acceso ulteriormente i riflettori su Nico Paz, già destinato a essere uno dei nomi più caldi del mercato europeo.

