L’Atalanta sbatte in casa contro il muro del Pisa: non basta il ritorno con gol di Scamacca

Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Pisa, con i toscani capaci di strappare un punto preziosissimo al ritorno in Serie A dopo oltre 34 anni. La Dea ha iniziato con il piglio della favorita, imponendo la propria supremazia territoriale senza però creare vere occasioni da gol. Col passare dei minuti il Pisa ha preso coraggio e al 26’ ha trovato l’episodio che ha cambiato la partita: su un cross di Angori, Hien ha tentato di anticipare l’avversario ma ha finito per infilare la propria porta, battendo Carnesecchi.

La squadra di Gilardino non si è accontentata e ha continuato a spingere, sfiorando anche il raddoppio con un colpo di testa di Moreo, respinto con un grande riflesso dal portiere nerazzurro. La reazione dell’Atalanta è stata più di nervi che di qualità, senza mai risultare realmente pericolosa.

Scamacca torna al gol

Nella ripresa l’Atalanta è rientrata in campo con un atteggiamento diverso, trascinata dal centravanti Scamacca, titolare dopo oltre un anno. L’attaccante non ha tradito le attese, trovando subito il gol del pareggio con una conclusione precisa dall’interno dell’area.

Pochi minuti dopo Scamacca ha avuto anche la palla del sorpasso, ma il suo colpo di testa si è stampato sulla traversa. La Dea ha continuato a spingere, ma quando è riuscita a superare la difesa toscana si è trovata davanti un Semper in stato di grazia.

Un punto d’oro per il Pisa

Grazie anche ai cambi dalla panchina, il Pisa è riuscito a contenere la pressione finale dell’Atalanta e a portare via da Bergamo un punto pesantissimo, ottenuto in un campo difficile e in una serata storica per il ritorno in massima serie.

Per l’Atalanta di Juric resta la delusione per un pareggio che sa di occasione sprecata, soprattutto dopo aver avuto l’opportunità di ribaltare il risultato con il proprio centravanti.

