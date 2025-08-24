Luce in fondo al tunnel per Gigio Donnarumma. Dopo essere stato messo ai margini da Luis Enrique al Paris Saint-Germain, il portiere azzurro sembra sempre più vicino al trasferimento al Manchester City. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa tra il giocatore e il club inglese sarebbe già stata raggiunta, anche se fonti vicine all’entourage smentiscono.

La firma del contratto dipende da due fattori principali:

la cifra del trasferimento, che dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro inizialmente chiesti dal PSG;

inizialmente chiesti dal PSG; il futuro di Ederson, che deve liberare il posto accettando l’offerta del Galatasaray.

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

La stima di Guardiola e la strategia City

Pep Guardiola ha sempre nutrito grande stima per Donnarumma, considerato un portiere ideale per affrontare una nuova sfida in Premier League. La prima offerta del City si aggirerebbe sui 35 milioni di euro, una base su cui i due club non dovrebbero faticare a trovare un’intesa, vista la volontà comune di chiudere l’affare.

Il destino di Ederson appare ormai segnato: messo ai margini dal tecnico catalano, che nelle prime gare stagionali ha preferito Trafford, il brasiliano sembra destinato a cedere alle lusinghe del Galatasaray per non trascorrere un anno da riserva.

Asse caldo tra Galatasaray e City

Il dialogo tra Galatasaray e Manchester City è particolarmente intenso: oltre a Ederson, i turchi hanno messo nel mirino anche Manuel Akanji. Tutto lascia pensare che l’incastro si risolverà nel giro di pochi giorni, sbloccando così il passaggio di Donnarumma in Inghilterra.

Donnarumma, l’addio al Psg e la nuova sfida

Dopo quattro anni a Parigi e una bacheca piena di trofei, Donnarumma si prepara a voltare pagina. Al Manchester City lo attende la missione di confermarsi ad altissimi livelli, replicando un’altra stagione di successi e di titoli.

Un’avventura che potrebbe segnare un nuovo capitolo della carriera di Gigio, pronto a ripartire dalla Premier League e dal progetto di Guardiola.

Leggi anche: