Milan e Juventus, torna caldo l’asse di mercato: ipotesi scambio Vlahovic-Saelemaekers

Sfuma l’affare Boniface e il Milan torna a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco. In queste ore è rispuntato il nome di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, che i rossoneri seguono da tempo e che potrebbe rientrare in una trattativa a sorpresa.
Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza milanista avrebbe pensato a uno scambio con Alexis Saelemaekers, esterno belga ormai ai margini del progetto e reduce dalle esperienze in prestito con Bologna e Roma.
Il #Milan aveva deciso di prendere due attaccanti ancor prima dei problemi per #Boniface. E il discorso resta a maggior ragione se arriverà il no definitivo all’attaccante Bayer. Allegri ha una prima scelta (#Vlahovic) da sempre e vedremo se lo accontenteranno. L’intermediario… https://t.co/lwohpvFV5K— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 24, 2025
Perché lo scambio conviene a tutti
L’ipotesi non è affatto campata in aria: Saelemaekers sarebbe un rinforzo gradito a Tudor, soprattutto in caso di partenza di Nico Gonzalez, finito nel mirino dell’Atletico Madrid.
Dall’altra parte, Vlahovic rappresenterebbe per il Milan l’alternativa immediata a Boniface e per Allegri un profilo di assoluto livello da rilanciare, in un reparto che ha bisogno di nuova linfa.
Non è la prima volta che il Milan propone alla Juventus uno scambio: già tra luglio e agosto erano stati offerti Thiaw, Bennacer e Tomori, ma le ipotesi non avevano convinto il dirigente bianconero Comolli.
Harder prima opzione, Vlahovic sullo sfondo
Al momento la priorità rossonera resta Conrad Harder, attaccante danese dello Sporting Lisbona: il suo agente è stato a Casa Milan in mattinata per incontrare il dirigente Tare.
Se la trattativa non dovesse andare in porto, la pista Vlahovic-Saelemaekers potrebbe rapidamente tornare d’attualità e balzare in pole position.
