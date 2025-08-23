Milan, mistero Boniface: supplemento di visite, cosa potrebbe succedere adesso

Milan, Victor Boniface sta diventando un mistero. L’attaccante nigeriano ha completato le visite mediche, ma la dirigenza rossonera ha preferito prendersi un giorno di riflessione per valutare i risultati e sciogliere ogni dubbio. A preoccupare sono le condizioni del ginocchio destro del giocatore, osservato speciale in questi giorni a Milano.

Il Milan ha completato le visite mediche di Victor Boniface.



Il centro dell’analisi è il ginocchio destro, operato in passato per la rottura del crociato.



La decisione verrà presa domani. Nessuna comunicazione in arrivo prima della partita con la Cremonese. pic.twitter.com/h91byhccx8 — luca bianchin (@lucabianchin7) August 23, 2025

Lo stupore deriva dal fatto che i problemi di Boniface erano ben noti a tutti, con due gravi infortuni e relative operazioni subite in passato. La decisione definitiva arriverà domani, mentre la squadra di Stefano Pioli pensa al debutto in campionato contro la Cremonese.

Il ginocchio di Boniface non è giudicato idoneo al 100%, e questo spinge il Milan a valutare con attenzione l’acquisto. Negli ultimi due anni il giocatore ha saltato diverse partite per problemi muscolari, non legati però al ginocchio, ma resta il timore di inserire in rosa un calciatore con possibili fragilità fisiche.

Il Bayer Leverkusen, per agevolare l’affare, potrebbe anche aprire a un prestito gratuito o con costi molto bassi, riducendo così il rischio economico per i rossoneri. Parallelamente, la dirigenza valuta piste alternative. Tra i nomi più caldi c’è quello di Conrad Harder, punta danese di 20 anni dello Sporting Lisbona.

Il giocatore sembrava a un passo dal Rennes, ma la trattativa si è bloccata e il Milan si è inserito con decisione. L’operazione potrebbe chiudersi per circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ma resta il dubbio legato alla sua inesperienza ad alto livello.

Altri due profili sotto osservazione sono Breel Embolo, attaccante svizzero che può essere acquistato per una cifra inferiore ai 20 milioni, e Tolu Arokodare, punta nigeriana di 25 anni con esperienza in Belgio e qualche presenza europea. Entrambi potrebbero integrarsi bene nel tridente con Pulisic, Leao e Gimenez, ed eventualmente convivere con lo stesso Boniface.

Il Milan continua quindi a muoversi su più fronti, pronto a chiudere per Boniface se arriveranno garanzie fisiche, ma con alternative già pronte in caso di stop definitivo. Nel primo weekend di campionato, il mercato resta protagonista assoluto a Casa Milan.

