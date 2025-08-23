Home | Calciomercato, futuro in Italia per Rowe e Rabiot: Bologna e Milan in pole

Il caso che ha sconvolto il Marsiglia negli ultimi giorni potrebbe avere sviluppi inattesi in Serie A. Due dei protagonisti, Emran Rowe e Adrien Rabiot, sono infatti vicini a un futuro nel campionato italiano.

Il primo, attaccante inglese classe 2003, è stato ingaggiato dal Bologna di Vincenzo Italiano. Il secondo, ex centrocampista della Juventus, è entrato nel mirino del Milan, pronto a valutarne il ritorno in Italia e un sondaggio ci sarebbe stato anche da parte dei campioni d’Italia in carica del Napoli.

Esclusiva: #Rabiot, anche il #Napoli si è informato oggi, direttamente con la madre-manager. Sondaggio, vedremo se avrà sviluppi. E ha continuato a informarsi il #Milan se dovesse fare un’altra uscita a centrocampo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 22, 2025

Rabiot nel mirino del Milan

I rossoneri hanno effettuato un primo sondaggio con il club francese, e nelle ultime ore sono stati avviati contatti anche con l’entourage del giocatore, guidato dalla madre-agente Veronique Rabiot, che avrebbe aperto alla destinazione.

La trattativa è seria e potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Per arrivare al francese, il ds Igli Tare dovrà però liberare spazio in rosa: in uscita ci sono Yunus Musah, seguito dall’Atalanta, e Ismael Bennacer, fuori dai piani tecnici del club.

Bennacer possibile pedina di scambio

Proprio Bennacer potrebbe rivelarsi la chiave per abbassare il prezzo di Rabiot, dato che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Marsiglia. L’ipotesi di uno scambio o di un’operazione incrociata resta quindi sul tavolo delle trattative.

A spingere per l’arrivo di Rabiot a Milanello è anche Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato con profitto alla Juventus e sarebbe felice di ritrovarlo per rinforzare il centrocampo rossonero.

Bologna, colpo Rowe

Meno complicata la situazione di Rowe, ormai prossimo a unirsi al Bologna. Italiano punta su di lui come rinforzo offensivo per una stagione che vedrà i rossoblù impegnati anche in Europa.

Il mercato italiano, dunque, potrebbe presto accogliere entrambi i protagonisti del caso Marsiglia, con Rabiot e Rowe pronti a diventare volti nuovi di Milan e Bologna.

