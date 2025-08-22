Milan, visite mediche per Boniface: la firma sul contratto attesa per domani

È atterrato a Linate nel primo pomeriggio Victor Boniface, pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante nigeriano ha completato la prima parte delle visite mediche e di idoneità sportiva, passo decisivo verso la chiusura dell’operazione con il Bayer Leverkusen.

L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 29 milioni di euro. Giovedì è arrivato anche l’accordo con il calciatore, che firmerà un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione. Un colpo importante per i rossoneri, che incassa anche l’approvazione di Massimiliano Allegri, convinto delle qualità del classe 2000.

❤️🖤🇳🇬 Victor Boniface has just landed in Milano to undergo medical and sign in as new AC Milan player.



€5m loan fee, €24m buy option clause not mandatory for the Nigerian striker to join from Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/KJyK5S37Hy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

I dubbi legati agli infortuni

Restano tuttavia le incognite legate alla tenuta fisica dell’attaccante. Boniface, infatti, ha chiuso l’ultima stagione con sole 27 presenze, frenato da diversi stop. Ancora più preoccupanti i due gravi infortuni al legamento crociato, rimediati nel 2018/2019 e nel 2020/2021.

Proprio per questo motivo, in queste ore il nigeriano si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti ortopedici con particolare attenzione al ginocchio. Solo dopo il via libera definitivo arriverà la firma ufficiale, attesa per la giornata di sabato.

Le altre mosse di mercato

Il possibile arrivo di Boniface non chiuderà il mercato del Milan. La dirigenza sta valutando un ulteriore innesto in difesa, per garantire maggiore solidità al reparto arretrato, e l’acquisto di un giovane talento offensivo in caso di addio di Samuel Chukwueze.

Intanto, da Bergamo si segnala il forte interesse dell’Atalanta per Yunus Musah. I rossoneri potrebbero vacillare davanti a un’offerta da 30 milioni di euro, aprendo scenari inattesi per il centrocampo.

Leggo anche: