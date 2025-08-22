Antonio Conte stavolta non si nasconde: “Napoli favorito per lo scudetto”

Il Napoli campione d’Italia comincia il campionato con l’incognita dell’infortunio di Romelu Lukaku e la pressione che grava su chi porta il tricolore sul petto. Domani la squadra di Antonio Conte affronta il Sassuolo al Mapei Stadium per la prima giornata di Serie A. In conferenza stampa, il tecnico ha toccato tutti i temi caldi: dallo stato della squadra alla gestione dell’attacco, passando per la pressione di chi deve confermarsi al vertice.

“Noi portiamo lo Scudetto sulla maglia e quindi, anche se avessimo perso tutti i giocatori, saremmo tra i favoriti per definizione” ha spiegato Conte. “Perdere Lukaku significa perdere un giocatore importante, ma non deve cambiare la percezione. Serve compattezza: l’anno scorso questi ragazzi hanno fatto la storia, vincendo due scudetti in tre anni. Chi li critica dovrebbe baciare la loro figurina”.

Con l’assenza di Lukaku, Conte non si nasconde: “Il 4-3-3 è un’opzione naturale per questa squadra, ma dobbiamo essere pronti a giocare anche senza punta. Un allenatore deve mettere in campo i giocatori migliori senza snaturarli, trovando sempre la soluzione giusta”.

“Questo è un gruppo di ragazzi responsabili. Non serve ripetere quanto fatto l’anno scorso, dobbiamo solo continuare a lavorare giorno dopo giorno. La pressione va trasformata in energia positiva: se parliamo di sofferenza anche quando si vince, io mi ritiro. L’ambiente deve restare unito, non si vince e perde a fasi alterne”. (continua dopo la foto)

Conte ha chiuso anche il dubbio tra i pali: “Non c’è alcun problema, ho due portieri affidabili e un terzo, Contini, che sta facendo bene. Deciderò partita per partita, ma c’è grande serenità”.

Sul fronte arbitrale, Conte si aspetta più trasparenza: “Se gli arbitri si esporranno di più, ci saranno meno ombre e questo sarà un bene per tutti”. Quanto al campionato, il tecnico non ha dubbi: “Sarà difficile ed equilibrato. Sono tornati allenatori come Sarri, Pioli e Allegri, e Gasperini è alla Roma. Dovremo combattere”.

Infine, sull’assenza pesante di Lukaku: “Gli infortuni fanno parte del gioco, non cerchiamo alibi. I ragazzi hanno già dimostrato di poter reagire di fronte a tutto. Lavoriamo per far splendere al meglio chi è disponibile”. Domani il verdetto del campo: Sassuolo-Napoli aprirà ufficialmente la stagione degli azzurri e darà le prime risposte su tenuta, schemi e ambizioni.

Leggi anche: