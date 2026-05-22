A pochi giorni dall’inizio del Roland Garros, il tennis internazionale si ritrova davanti a un fronte inatteso ma sempre più concreto: una protesta organizzata dai principali giocatori e giocatrici contro il modello di distribuzione del montepremi. L’idea, semplice e simbolica, è tagliare drasticamente l’impegno mediatico nel tradizionale appuntamento pre-torneo: conferenze stampa ridotte a una finestra di circa 15 minuti e stop alle interviste individuali, per trasformare la vigilia in un messaggio collettivo. Non è un boicottaggio della competizione, almeno non dichiarato, ma è un modo per alzare il livello dello scontro senza colpire direttamente il pubblico sugli spalti.

Il cuore del problema, secondo i rappresentanti del movimento, è la quota di ricavi che finisce ai protagonisti in campo: i giocatori sostengono che, pur in presenza di entrate crescenti legate a biglietteria, sponsor e diritti televisivi, la loro “fetta” percentuale si stia assottigliando. Dall’altra parte, l’organizzazione difende un sistema che deve sostenere costi strutturali, investimenti e l’intera macchina dell’evento. In mezzo ci sono media e broadcaster, che diventano parte involontaria della contesa: se le conferenze stampa si accorciano e le interviste saltano, cambia il racconto del torneo proprio nel momento in cui si costruiscono aspettative, narrazioni e tensioni sportive. Il Roland Garros, però, non è solo tennis giocato: è anche un’industria. E in questa fase, l’industria è finita sotto la lente dei suoi stessi protagonisti.

Come nasce la protesta e perché il tempo delle interviste diventa un’arma

La scelta di “lavorare a regime ridotto” con i media non è casuale: è una leva ad alta visibilità, perché tocca uno dei rituali più riconoscibili degli Slam. Nelle ore che precedono l’inizio di un grande torneo, le conferenze stampa sono il luogo in cui si misurano ambizioni, si chiariscono condizioni fisiche, si alimentano rivalità e si definisce il tono dell’evento. Ridurre tutto a un quarto d’ora significa trasformare quell’appuntamento in un atto dimostrativo. Il messaggio, in sostanza, è: la relazione tra chi produce lo spettacolo e chi ne gestisce i ricavi va rinegoziata, e se non si trova un equilibrio il prodotto rischia di incrinarsi.

La protesta, così impostata, prova a evitare l’accusa più pesante che spesso accompagna gli scioperi nello sport: “state penalizzando i tifosi”. Qui il pubblico può continuare a vedere le partite, ma cambia la cornice narrativa, quella che aiuta a comprendere stati d’animo e dinamiche interne. E non è un dettaglio. In un’epoca in cui il tennis compete con altri sport e con l’intrattenimento digitale, la comunicazione è parte integrante del valore. Proprio per questo, agire sul fronte mediatico è un modo per colpire in modo chirurgico: non è una serrata, ma crea un disagio misurabile a chi deve produrre contenuti, a chi deve programmare dirette, a chi deve riempire palinsesti e pagine.

Dietro la mossa c’è anche un elemento di coordinamento non scontato. Il tennis è uno sport individuale, con interessi spesso divergenti tra top player e chi vive nei ranghi più bassi. Per costruire una protesta con un comportamento condiviso, serve un minimo di unità. E il fatto che la misura individuata sia “minima” (limitare la durata, non eliminare ogni contatto) suggerisce la ricerca di un punto di equilibrio: una pressione reale, ma sostenibile. In più, la protesta a ridosso di Parigi si inserisce in un clima più ampio di discussione sul peso contrattuale degli atleti, sulla governance del calendario, e sul rapporto tra chi organizza gli eventi e chi li rende possibili con le proprie prestazioni.

Le organizzazioni, dal canto loro, tendono a vedere la questione in modo più sistemico: lo Slam è un ecosistema, non solo un torneo. E quando i giocatori riducono l’attività con i media, l’impatto si allarga a tutto il perimetro dell’evento, incluse figure tecniche, staff, sponsor e operatori. È questo il motivo per cui la reazione degli organizzatori, in questi casi, è spesso netta: non tanto per difendere un principio astratto, quanto per impedire che una protesta “gestibile” diventi un precedente ripetibile. Se oggi sono 15 minuti, domani potrebbe essere un silenzio totale o, nella peggiore delle ipotesi, un’azione più dura in corso di torneo. Il braccio di ferro, quindi, non riguarda solo questa edizione: riguarda le regole del gioco per le prossime.

Il nodo economico: montepremi, percentuali e la battaglia sul valore generato in campo

Il punto centrale della contestazione è il concetto di “quota di ricavi” destinata ai giocatori. I top player sostengono che il tennis, soprattutto nei grandi tornei, generi entrate sempre più elevate grazie a diritti TV globali, sponsorizzazioni premium e biglietteria in crescita. In parallelo, denunciano che il montepremi, pur aumentando in valore assoluto, non stia seguendo lo stesso ritmo delle entrate complessive: di conseguenza, la percentuale che torna agli atleti diminuirebbe. È un argomento potente perché parla la lingua dell’equità: se lo spettacolo vale di più, chi lo produce dovrebbe beneficiarne in modo proporzionale.

La questione, però, non è lineare. Un torneo come il Roland Garros sostiene investimenti strutturali e costi operativi enormi: manutenzione e sviluppo dell’impianto, personale, sicurezza, tecnologia, servizi, promozione, logistica, e una macchina organizzativa che lavora per mesi. Gli organizzatori possono sostenere che la crescita dei ricavi non si traduce automaticamente in margine “libero” da distribuire, perché una parte deve essere reinvestita per mantenere lo standard e per difendere la competitività dell’evento. Inoltre, nel tennis esiste un tema delicato: l’asimmetria tra la ricchezza degli Slam e la fragilità economica di una parte consistente del circuito. Molti giocatori fuori dalla élite faticano a coprire spese di viaggio, team e preparazione; e questo rende la discussione sulla redistribuzione ancora più sensibile, perché non riguarda solo l’assegno dei campioni, ma la sostenibilità dell’intero movimento.

Quando i giocatori parlano di percentuali, stanno chiedendo implicitamente due cose: più soldi e più voce in capitolo. Non è soltanto una trattativa sul montepremi. È una trattativa sul potere: partecipare alle decisioni che determinano calendario, format, condizioni di gioco, orari, regole di comunicazione e persino gestione commerciale. Il tennis, a differenza di alcune leghe chiuse, non ha un unico “datore di lavoro”: esistono circuiti, federazioni, tornei, broadcaster. Questa frammentazione rende difficile una riforma, ma allo stesso tempo crea spazio per tensioni ricorrenti, perché ogni attore difende il proprio pezzo di valore.

Il Roland Garros diventa un caso emblematico perché è uno Slam, quindi un prodotto globale. Se un confronto di questo tipo esplode a Parigi, l’onda si riflette su tutto il sistema: sugli altri major, sui rapporti tra ATP e WTA, sulle aspettative degli sponsor e sulle richieste dei giocatori a livello collettivo. Per i tifosi, l’effetto immediato potrebbe sembrare marginale: meno dichiarazioni, meno retroscena. Ma l’effetto reale è più profondo, perché la posta in gioco è il modello economico del tennis dei prossimi anni, e la domanda di fondo è sempre la stessa: quanto vale davvero chi entra in campo, e quanto di quel valore torna a chi lo crea?