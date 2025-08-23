Napoli, all-in su Hojlund per l’attacco: si tratta con l’entourage del giocatore

Il nome di Rasmus Hojlund è sempre più caldo in queste ore di calciomercato. L’ex attaccante dell’Atalanta, oggi al Manchester United, è entrato con forza nei pensieri del Napoli per rinforzare il reparto offensivo.

Come riporta il Corriere dello Sport, i contatti del Ds Manna con l’entourage del giocatore sono già in corso da giorni: il club azzurro attende il via libera del danese e l’intesa economica prima di avviare la trattativa ufficiale con lo United. La virata del Milan su altri obiettivi e soprattutto l’infortunio di Romelu Lukaku hanno reso Hojlund una delle priorità del mercato partenopeo.

🚨🔵⚪️ Understand Napoli are now advancing in talks to sign Rasmus Højlund.



Positive talks today with Højlund and his camp about contract terms and project for long term.



Manchester United are informed about talks and ready to get deal done if Højlund and Napoli agree on terms. pic.twitter.com/X1tKYD2DrX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

La posizione del giocatore e le richieste economiche

Dal canto suo, Hojlund ha già aperto all’ipotesi di un ritorno in Serie A, manifestando la volontà di lasciare Manchester. La sua richiesta è chiara: non rischiare di restare fuori dal progetto tecnico dei Red Devils.

Il Napoli studia la formula: l’ipotesi più concreta sarebbe un prestito oneroso da 5-6 milioni con obbligo di riscatto a 35-40 milioni. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis al momento si mostra rigido su un prestito con diritto di riscatto. Lo United sarebbe disposto ad aprire, mentre la risposta del giocatore resta per ora fredda.

CHICAGO, ILLINOIS – JULY 30: Rasmus Højlund #9 of Manchester United laughs during the second half of the match against AFC Bournemouth at Soldier Field on July 30, 2025 in Chicago, Illinois (Photo by Harry Figiel/ISI Photos via Getty Images)

Alternative in attacco

La trattativa resta in piedi e non è escluso che nelle prossime settimane le parti possano trovare un compromesso. Intanto, il Napoli tiene viva anche la pista che porta ad Artem Dovbyk.

L’attaccante, attualmente alla Roma, gradirebbe la destinazione azzurra, ma i giallorossi devono fare cassa e anche in questo caso sarà necessario trovare una formula sostenibile. Il mercato partenopeo, dunque, resta in fermento: Hojlund è la prima scelta, ma non l’unica.

