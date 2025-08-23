Gigio Donnarumma, addio da brividi: il saluto a Parigi

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain si chiude con un saluto sobrio ma carico di emozione. Venerdì sera, al Parco dei Principi, il portiere azzurro ha ricevuto l’omaggio dei tifosi parigini, preludio a un futuro che potrebbe presto vederlo impegnato in Premier League.

🔴🔵 Donnarumma saluta definitivamente i tifosi del Psg pic.twitter.com/qmtwLE9ZPH — Daniele Mari (@marifcinter) August 22, 2025

“Merci Paris”: due parole postate su Instagram per congedarsi da un club con cui ha vinto tanto ma in cui non è mai riuscito a imporsi come titolare indiscusso. Dopo la vittoria di misura contro l’Angers, il PSG ha celebrato i protagonisti della stagione trionfale.

Donnarumma, in abiti civili, è sceso in campo insieme ai compagni ma a un certo punto è stato lasciato solo sotto la curva dei tifosi più caldi. Lì è arrivato un lungo applauso, accompagnato da cori che hanno quasi fatto tremare lo stadio, mentre Gigio ringraziava con ampi gesti, visibilmente emozionato.

Poche ore più tardi, il post sui social ha ufficializzato il suo addio: un semplice “Merci Paris”, senza ulteriori commenti o dettagli.

Per il futuro di Donnarumma il Manchester City è in pole position. Pep Guardiola vorrebbe il portiere azzurro, ma prima deve completare l’uscita di Ederson, destinato al Galatasaray. I turchi hanno offerto 10 milioni di euro per il brasiliano e la trattativa sembra vicina alla chiusura.

Solo dopo la cessione, il City potrà affondare il colpo per Donnarumma, pronto ad aprire un nuovo capitolo della carriera lontano dalla Ligue 1 e con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto.

