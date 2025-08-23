Riparte la Serie A: il Napoli campione d’Italia inaugura la nuova stagione sfidando il Sassuolo neopromosso

Dopo tre mesi di attesa, torna la Serie A con l’edizione 2025/2026. Saranno i campioni d’Italia del Napoli ad aprire ufficialmente la nuova stagione: appuntamento alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo neopromosso. In contemporanea si giocherà anche Genoa-Lecce, mentre in serata spazio a due sfide di cartello: Roma-Bologna, debutto assoluto di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, e Milan-Cremonese, con i rossoneri pronti a inaugurare la stagione davanti al proprio pubblico.

Sassuolo-Napoli: Conte riparte da De Bruyne

Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora la festa per il quarto scudetto conquistato lo scorso 23 maggio contro il Cagliari. Adesso, a tre mesi di distanza, la squadra di Antonio Conte è chiamata a difendere il titolo e a inseguire un’impresa mai riuscita a nessuno, nemmeno a Maradona: vincere due scudetti consecutivi.

Il cammino riparte dunque da Reggio Emilia. Conte dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Romelu Lukaku, fuori a lungo per infortunio. A guidare l’attacco sarà Lorenzo Lucca, mentre dal mercato sono arrivati rinforzi di livello internazionale come Kevin De Bruyne e Noa Lang, con un ultimo colpo ancora atteso da Aurelio De Laurentiis.

Dall’altra parte ci sarà il Sassuolo, tornato in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. I neroverdi, che hanno appena rinnovato fino al 2029 con il capitano Domenico Berardi, puntano a iniziare il campionato con un colpo a sorpresa proprio contro i campioni d’Italia.

CASTEL DI SANGRO, ITALY – AUGUST 09: Kevin De Bruyne of Napoli in action during the pre-season friendly match between Napoli and Girona at Stadio Teofilo Patini on August 09, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Le altre sfide della prima giornata

Alle 20:45 fari puntati sull’Olimpico, dove Gasperini debutta alla guida della Roma contro il Bologna, e su San Siro, che accoglie il Milan di nuovo all’esordio casalingo con la Cremonese.

La Serie A riparte dunque con grandi attese e un calendario subito ricco di sfide interessanti, tra l’entusiasmo dei campioni uscenti e le ambizioni delle rivali.

📌 Programma 1ª giornata Serie A 2025/2026

Data e ora Partita Stadio Sabato 23 ago, 18:30 Sassuolo – Napoli Mapei Stadium, Reggio Emilia Sabato 23 ago, 18:30 Genoa – Lecce Ferraris, Genova Sabato 23 ago, 20:45 Roma – Bologna Olimpico, Roma Sabato 23 ago, 20:45 Milan – Cremonese San Siro, Milano

