Riparte la Serie A: il Napoli campione d’Italia inaugura la nuova stagione sfidando il Sassuolo neopromosso

Dopo tre mesi di attesa, torna la Serie A con l’edizione 2025/2026. Saranno i campioni d’Italia del Napoli ad aprire ufficialmente la nuova stagione: appuntamento alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo neopromosso. In contemporanea si giocherà anche Genoa-Lecce, mentre in serata spazio a due sfide di cartello: Roma-Bologna, debutto assoluto di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, e Milan-Cremonese, con i rossoneri pronti a inaugurare la stagione davanti al proprio pubblico.
L'attesa è finita. #SerieAEnilive 🔙 pic.twitter.com/3Pr7qCA6GK— Lega Serie A (@SerieA) August 23, 2025
Sassuolo-Napoli: Conte riparte da De Bruyne
Negli occhi dei tifosi azzurri c’è ancora la festa per il quarto scudetto conquistato lo scorso 23 maggio contro il Cagliari. Adesso, a tre mesi di distanza, la squadra di Antonio Conte è chiamata a difendere il titolo e a inseguire un’impresa mai riuscita a nessuno, nemmeno a Maradona: vincere due scudetti consecutivi.
Il cammino riparte dunque da Reggio Emilia. Conte dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Romelu Lukaku, fuori a lungo per infortunio. A guidare l’attacco sarà Lorenzo Lucca, mentre dal mercato sono arrivati rinforzi di livello internazionale come Kevin De Bruyne e Noa Lang, con un ultimo colpo ancora atteso da Aurelio De Laurentiis.
Dall’altra parte ci sarà il Sassuolo, tornato in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. I neroverdi, che hanno appena rinnovato fino al 2029 con il capitano Domenico Berardi, puntano a iniziare il campionato con un colpo a sorpresa proprio contro i campioni d’Italia.
👀 Ecco la 1ª giornata della #SerieAEnilive 2025/26! ✨ pic.twitter.com/5qnAMXTUs8— Lega Serie A (@SerieA) June 6, 2025
Le altre sfide della prima giornata
Alle 20:45 fari puntati sull’Olimpico, dove Gasperini debutta alla guida della Roma contro il Bologna, e su San Siro, che accoglie il Milan di nuovo all’esordio casalingo con la Cremonese.
La Serie A riparte dunque con grandi attese e un calendario subito ricco di sfide interessanti, tra l’entusiasmo dei campioni uscenti e le ambizioni delle rivali.
📌 Programma 1ª giornata Serie A 2025/2026
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Sabato 23 ago, 18:30
|Sassuolo – Napoli
|Mapei Stadium, Reggio Emilia
|Sabato 23 ago, 18:30
|Genoa – Lecce
|Ferraris, Genova
|Sabato 23 ago, 20:45
|Roma – Bologna
|Olimpico, Roma
|Sabato 23 ago, 20:45
|Milan – Cremonese
|San Siro, Milano
