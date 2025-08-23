Ritorno da incubo per Allegri a San Siro, Cremonese corsara e pioggia di fischi

Clamoroso a San Siro: il nuovo Milan di Massimiliano Allegri inciampa subito alla prima giornata di campionato, sconfitto per 2-1 dalla Cremonese di Davide Nicola, neopromossa ma già capace di regalarsi una notte da sogno. Al triplice fischio, pioggia di fischi dei tifosi rossoneri, con la stagione che parte come si era chiusa la precedente: tra delusione e contestazione.

Defeat on matchday 1. pic.twitter.com/oqhvIoWDkd — AC Milan (@acmilan) August 23, 2025

Primo tempo: Baschirotto illude, Pavlovic risponde

Il match è subito intenso. Dopo pochi minuti Gimenez colpisce il palo su assist di Fofana, con Audero che finisce sul montante ma riesce a proseguire. La Cremonese replica al 23’ con Bonazzoli, fermato da un grande intervento di Maignan.

Al 28’ gli ospiti passano in vantaggio: cross di Zerbin, difesa rossonera distratta e Baschirotto sorprende Pavlovic e batte Maignan per lo 0-1. Il Milan cerca subito la reazione, e dopo un paio di occasioni sfiorate da Gimenez, arriva il pari nel recupero: cross perfetto di Estupinan e colpo di testa vincente di Pavlovic, che si riscatta dall’errore iniziale. All’intervallo è 1-1.

Bonazzoli inventa la sforbiciata

Nella ripresa il Milan aumenta i giri: Tomori, Modric e Pulisic impegnano Audero con una serie di conclusioni, ma il portiere grigiorosso è attento. Proprio nel momento migliore dei rossoneri, arriva la doccia fredda: al 61’ Bonazzoli firma un autentico capolavoro con una sforbiciata spettacolare su cross di Pezzella, riportando avanti la Cremonese.

Il Milan prova subito a reagire: Pulisic sfiora il pareggio, Allegri inserisce forze fresche come Chukwueze e Jashari, ma i cambi non producono l’effetto sperato. Nicola risponde rinforzando il centrocampo e i suoi difendono con ordine il prezioso vantaggio.

MILAN, ITALY – AUGUST 23: Federico Bonazzoli of US Cremonese try to stop the ball during the Serie A match between AC Milan and US Cremonese at Giuseppe Meazza Stadium on August 23, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Fischi di San Siro, festa grigiorossa

Gli ultimi minuti si trasformano in battaglia nervosa, con cartellini gialli a ripetizione, ma il risultato non cambia. Al fischio finale è festa per la Cremonese, che centra tre punti pesantissimi all’esordio in campionato.

Per il Milan e Allegri invece arriva un avvio shock, accolto dai fischi del pubblico: un segnale chiaro che la strada per conquistare i tifosi sarà tutta in salita.

