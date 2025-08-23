Roma-Bologna 1-0, buona la prima per Gasperini: decide Wesley all’esordio

Grande attesa allo Stadio Olimpico per la prima partita ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Il match contro il Bologna si apre con ritmo e intensità, soprattutto da parte dei giallorossi. Protagonista assoluto del primo quarto d’ora è Evan Ferguson, nuovo attaccante irlandese arrivato in estate: tre occasioni per lui, con Skorupski bravo a respingere l’unico tiro nello specchio.
Il Bologna risponde con un gol annullato a Orsolini per il fuorigioco di Immobile, mentre la Roma sfiora il vantaggio con la traversa di Cristante su punizione di Soulé. L’intensità però presenta il conto: Immobile si ferma per un problema muscolare, e nel finale di primo tempo anche Casale accusa un infortunio. Si va al riposo sullo 0-0, con gli ospiti che crescono ma senza mai impensierire realmente Svilar.
Esordio e vantaggio giallorosso
Al rientro in campo Casale non c’è: dentro Vitik, al debutto in Serie A. Il Bologna riparte con buona energia e colpisce un legno con Castro, riequilibrando il conto dei pali. Ma poco dopo una disattenzione difensiva cambia la partita: Lucumi, già al centro di voci di mercato sul suo futuro, sbaglia un controllo sanguinoso e spalanca la strada a Wesley, che firma l’1-0 alla prima in maglia giallorossa. Un gol pesante, che indirizza il match.
Tentativi rossoblù e festa romanista
Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano prova a cambiare l’inerzia inserendo forze fresche dalla panchina: spazio anche agli esordi in campionato per Bernardeschi e Zortea. Nonostante i tentativi, però, il Bologna non trova la reazione necessaria e la Roma difende con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.
Per Gasperini arriva così una prima vittoria convincente davanti al pubblico dell’Olimpico, segnata da una prestazione solida e dal gol decisivo del nuovo arrivato Wesley.
