È già grande Napoli: De Bruyne in cattedra, annichilito il Sassuolo

Il Napoli campione d’Italia riparte esattamente da dove aveva lasciato. Alla prima del campionato 2025/26, la squadra di Antonio Conte domina il Sassuolo al “Mapei Stadium” e si impone con un 2-0 firmato da Scott McTominay e Kevin De Bruyne, subito decisivi nel certificare la superiorità degli azzurri. Vittoria netta, senza rischi, con la consapevolezza di chi sa di essere ancora la squadra da battere.

De Bruyne si presenta ai tifosi del Napoli con un gol 🤝⚽️

Senza l’infortunato Lukaku, il tecnico azzurro ha schierato Lorenzo Lucca come riferimento centrale di un 4-1-4-1, con Lobotka play basso e un quartetto di centrocampo composto da Politano, Anguissa, McTominay e De Bruyne, liberi di alternarsi nei movimenti a sinistra.

In difesa spazio alle certezze dello scorso anno: Meret tra i pali e Juan Jesus al centro, preferiti ai nuovi arrivi Milinkovic-Savic e Beukema, con Buongiorno ancora in panchina.

Il Napoli prende subito in mano il gioco e al 17′ sblocca il risultato: cross perfetto di Politano e colpo di testa vincente di McTominay, MVP dello scorso campionato e ancora una volta decisivo. Lo scozzese sfiora il raddoppio poco dopo, centrando la traversa con un destro potente dal limite.



Il secondo gol arriva al 55′ con Kevin De Bruyne, che bagna l’esordio in Serie A con una punizione velenosa dalla trequarti sinistra: il cross tagliato diventa un tiro che sorprende Turati e chiude virtualmente il match.

Un palo degli azzurri poco prima del raddoppio e l’espulsione diretta di Koné nel finale completano il quadro di una gara a senso unico. Meret praticamente inoperoso, Conte soddisfatto per una squadra che ha confermato personalità e qualità. La scena è tutta del Napoli: i campioni d’Italia ripartono forti, con McTominay e De Bruyne già leader del nuovo corso.

