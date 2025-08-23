Mourinho, voce clamorosa: torna in Inghilterra, chi andrà ad allenare

Josè Mourinho potrebbe riabbracciare la Premier League in una delle sorprese più inattese di questo inizio stagione. Il tecnico portoghese, oggi alla guida del Fenerbahce, non ha mai nascosto il desiderio di tornare nel calcio inglese, dove ha scritto pagine memorabili con Chelsea e Manchester United. Il suo nome resta sinonimo di vittorie, carisma e titoli: ogni volta che si muove, le panchine tremano.

Secondo i media britannici, il club pronto ad accoglierlo sarebbe il Nottingham Forest. Nonostante la qualificazione all’Europa League nella scorsa stagione e il debutto vincente in campionato, la proprietà del club avrebbe deciso di voltare pagina, giudicando insufficienti i risultati e soprattutto le critiche del tecnico Nuno Espirito Santo sul mercato estivo.

“Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Evangelos Marinakis, ma ultimamente non va molto bene. Siamo indietro con i programmi e sono preoccupato per la stagione appena cominciata”, ha dichiarato l’attuale allenatore, segnale di un rapporto forse compromesso.

Il licenziamento di Nuno appare imminente e, secondo le indiscrezioni, Mourinho avrebbe già dato una disponibilità di massima a trasferirsi da Istanbul a Nottingham. Sarebbe il terzo club inglese della sua carriera, un ritorno che scuoterebbe non solo il Forest ma l’intera Premier: quando lo “Special One” si muove, nulla resta uguale a prima.

