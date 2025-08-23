Home | Igor Tudor lancia la sua Juventus: “Solidità e motivazione, e Bremer…”

La Juventus si prepara a riaccendere i motori in Serie A con l’esordio casalingo contro il Parma di Cuesta, gara in programma domenica alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il tecnico Igor Tudor mostra fiducia, sottolineando come la squadra sia motivata e pronta a partire bene davanti ai propri tifosi.

“Le sensazioni sono positive“, ha spiegato Tudor in conferenza, “ci sono emozioni belle perché a me non piacciono le amichevoli. Vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico”. Il tecnico bianconero ha confermato che Bremer giocherà al centro della difesa, e ha elogiato il gruppo per qualità e disponibilità, citando anche Locatelli, Koopmeiners, David, Yildiz e Conceiçao come elementi di spicco.

Tudor ha chiarito che la Juventus non si limita a puntare alla qualificazione in Champions: “Non siamo primi né secondi da cinque anni, ma un club come questo non parte solo per arrivare in Europa. Leggo poco dei pronostici, possono essere solo uno stimolo”.

Sull’eventuale arrivo di Kolo Muani, l’allenatore ha ribadito fiducia nella società: “Il mercato è aperto, manca una settimana e la società conosce i miei pensieri“.

Il tecnico ha parlato anche dell’equilibrio in campo e della crescita della squadra: “Mi aspetto più freschezza e connessioni migliori tra i giocatori, senza perdere equilibrio e senza subire contropiedi. Voglio vedere solidità“. Sulla rosa, Tudor ha sottolineato l’importanza del Dna bianconero, ma ha precisato che conta molto di più la bravura e la qualità in campo.

La Juventus è pronta a iniziare, per dare subito alla stagione l’impronta giusta. Domenica contro il Parma sarà la prima occasione per misurare il lavoro estivo e la capacità della squadra di mantenere solidità e intensità sotto la guida di Igor Tudor.

