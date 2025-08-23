Milan, un altro colpo a centrocampo: il campione a un passo da tornare da Allegri

Il Milan muove i primi passi concreti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, oggi al Marsiglia, è finito nel mirino dei rossoneri dopo giorni di tensioni in casa OM. L’ex Juventus ha aperto alla destinazione e nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con il suo entourage, guidato dalla madre-agente Veronique.

Con Rabiot e Vlahovic il Milan diventa automaticamente la squadra favorita per lo scudetto.

Il Milan ha già sondato il terreno con il club francese e la pista è considerata seria. L’arrivo di Rabiot richiederebbe però una cessione a centrocampo: in uscita ci sono Yunus Musah, seguito dall’Atalanta, e Ismael Bennacer, ormai fuori dai piani tecnici.

Proprio l’algerino, già al Marsiglia nell’ultima stagione, potrebbe diventare una pedina di scambio per ridurre il prezzo del cartellino del francese.

Il tecnico Massimiliano Allegri, che conosce bene Rabiot dall’esperienza alla Juventus, avrebbe già dato il suo gradimento all’operazione e sarebbe pronto a garantirne l’inserimento immediato nel progetto tecnico. Per il Milan si tratterebbe di un rinforzo di qualità ed esperienza in vista della prossima stagione.

Il ds Igli Tare prosegue il lavoro per sfoltire la rosa e creare spazio salariale. Gli aggiornamenti sul fronte Rabiot sono attesi a breve: il Milan vuole capire margini e costi di un’operazione che potrebbe diventare una delle mosse più significative del mercato estivo.

