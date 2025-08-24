Gundogan sogna la Serie A: proposto a Juventus e Inter

Ilkay Gundogan vuole chiudere la sua carriera in grande stile e il suo sogno si chiama Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista tedesco – spinto anche dalla moglie Sara, originaria di Montebelluna – vorrebbe approdare in Italia dopo aver calcato i campi di Bundesliga, Liga e Premier League. Il suo agente ha già bussato alle porte di Juventus e Inter, proponendo l’ex Borussia Dortmund e Barcellona, oggi al Manchester City.
🚨 BREAKING: Ilkay Gundogan will leave Manchester City in the next days as he's not in Pep Guardiola's plans.— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) August 24, 2025
(@NicoSchira) pic.twitter.com/Z4jDRLmRqP
Contratto e ingaggio: l’ostacolo principale
Gundogan ha un contratto con il City fino al 2026, ma non è escluso che possa liberarsi senza costi di cartellino. Il nodo più complicato resta l’ingaggio da circa 8 milioni a stagione, cifra fuori portata per molti club italiani. Una soluzione potrebbe essere un biennale fino al 2027, che permetterebbe di spalmare l’ingaggio e ridurre l’impatto a bilancio.
Juve e Inter: scenari diversi
Al momento, la Juventus ha incassato l’offerta dell’entourage ma non sembra intenzionata ad accelerare. Più fredda la posizione dell’Inter, che dopo l’arrivo di Diouf ha considerato chiuso il proprio mercato in mezzo al campo e non valuta nuovi innesti a centrocampo.
Un affare alla Modric o De Bruyne?
L’idea di Gundogan è quella di portare classe, esperienza e leadership in Serie A, come hanno fatto e stanno facendo altri grandi campioni nelle fasi finali della carriera, da Modric a De Bruyne. Per ora, però, il suo sogno resta sospeso, in attesa che Juve o Inter decidano di fare il passo decisivo.
Leggi anche:
- Milan e Juventus, torna caldo l’asse di mercato: ipotesi scambio Vlahovic-Saelemaekers
- Milan, la cura Allegri non si vede: servono rinforzi e idee chiare
- È già grande Napoli: De Bruyne in cattedra, annichilito il Sassuolo