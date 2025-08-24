Yildiz disegna, David e Vlahovic fanno centro: la Juventus c’è, Parma battuto senza affanni

La Juventus di Igor Tudor apre il suo campionato con una vittoria convincente allo Stadium, superando per 2-0 il Parma del giovane tecnico Cuesta. La prima frazione di gioco si è rivelata equilibrata e povera di occasioni, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a cercare con decisione la porta avversaria.
La ripresa si accende: David subito protagonista
Il secondo tempo si apre con brividi per i bianconeri: al 47’ Pellegrino sfiora il vantaggio per gli ospiti, ma un provvidenziale Bremer salva sulla linea. Da lì in poi cresce la Juventus: Conceiçao colpisce il palo al 54’, preludio al gol che arriva al 61’.
Il merito è di Kenan Yildiz, che inventa un assist perfetto per Jonathan David: l’attaccante canadese, all’esordio assoluto in bianconero, non sbaglia e insacca per l’1-0.
Yildiz illumina, Vlahovic chiude i conti
Il talento turco continua a prendersi la scena: sfiora lui stesso il gol e poi costruisce un’altra occasione sventata da Suzuki. Al 79’ la Juve resta in dieci per il rosso diretto a Cambiaso dopo una reazione su Lovik, ma l’inferiorità numerica non ferma la squadra di Tudor.
Un minuto più tardi, ancora Yildiz regala un altro lampo di classe: l’ex Bayern pesca Vlahovic, entrato tra i fischi dello Stadium, che firma il 2-0 e va ad esultare sotto la curva bianconera.
Finale di sofferenza, ma tre punti in tasca
Negli ultimi minuti il Parma ci prova con Bernabé, che impegna Di Gregorio all’88’, ma il risultato non cambia più.
Migliore in campo senza dubbio Yildiz, autore di due assist e leader tecnico della serata. Parte così nel migliore dei modi la nuova avventura di Tudor sulla panchina juventina, in attesa di capire il futuro di Vlahovic e il possibile ritorno di Kolo Muani.
