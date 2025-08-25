Boniface attacca il Milan: “Pagliacci ovunque”. Rossoneri ora su Harder, occhi anche su Vlahovic

“Pagliacci ovunque“. Con un duro messaggio sui social, Victor Boniface ha espresso tutta la sua delusione per il mancato approdo al Milan. Dopo aver sostenuto le visite mediche a Milano, l’attaccante nigeriano è rientrato a Leverkusen, dove il direttore sportivo Simon Rolfes ha confermato la chiusura definitiva della trattativa: «La questione Milan è chiusa, non credo ci saranno nuove negoziazioni».

Il club rossonero ha deciso di abbandonare la pista, frenato da dubbi sulle condizioni fisiche del centravanti e sull’operazione complessiva.

🚨⚠️ AC Milan call Victor Boniface deal off as Nigerian striker did not pass the medical tests.



Despite verbal agreement for €5m loan fee and €24m buy clause with player in Milano in the last 48h, deal called off due to medical.



Boniface, returning in Germany today. pic.twitter.com/ChBbh1mtzo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025

Stretta finale per Harder

Il Milan ha così virato con decisione su Conrad Harder, classe 2005 dello Sporting CP. L’attaccante danese, che non inciderà sulle liste Over-23 della Serie A, è vicino con un accordo da circa 25 milioni di euro.

La scelta è stata condivisa anche nel summit di domenica tra la dirigenza e Massimiliano Allegri, con il tecnico che ha ribadito la necessità di almeno uno o due rinforzi offensivi. L’arrivo di Harder, tuttavia, non dovrebbe escludere un ulteriore innesto nel reparto avanzato.

RIO MAIOR, PORTUGAL – AUGUST 8: Conrad Harder of Sporting CP in action during the Liga Portugal Betclic match between Casa Pia AC and Sporting CP at Estadio Municipal de Rio Maior on August 8, 2025 in Rio Maior, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Vlahovic resta nel mirino

Uno dei nomi più caldi resta quello di Dusan Vlahovic, ormai ai ferri corti con la Juventus e con un solo anno di contratto residuo. Nonostante i fischi dello Stadium al suo ingresso contro il Parma, il serbo ha risposto sul campo segnando e andando a esultare sotto la curva.

Il Milan monitora la situazione e ci proverà fino all’ultimo giorno utile di mercato. Allegri, grande estimatore dell’ex attaccante bianconero, spinge in prima persona per ritrovarlo a Milano.

Leggi anche: