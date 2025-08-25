Roma, caso Sancho: tensioni tra Gasperini e Massara? Il retroscena

In una società di calcio è fondamentale che “allenatore e direttore sportivo parlino la stessa lingua”, per evitare rischi di collisione che possono compromettere le strategie di mercato. Alla Roma, però, l’asse sembra incrinato: mentre la trattativa per Jadon Sancho resta in sospeso, emergono divergenze tra le posizioni di Gasperini e del nuovo ds Massara. Lo scrive in un interessante retroscena l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Sancho tra suggestione e trattativa reale

La Roma insegue Sancho da settimane. Massara, nelle dichiarazioni pubbliche di sabato scorso, ha parlato di semplice suggestione, salvo che poche ore più tardi Gasperini ha confermato l’interesse, sottolineando come l’inglese non abbia detto no al trasferimento. La realtà è che tra Roma e Manchester United l’accordo esiste già: a bloccare tutto è l’agente del calciatore, Emeka Obasi, che continua a prendere tempo senza dare il via libera.

La mossa di Massara e il “caso George”

In questo contesto si inserisce una scelta che ha fatto discutere. Massara ha iniziato a sondare il terreno per Tyrique George, talento del 2006 del Chelsea, stesso ruolo di Sancho. Una mossa che potrebbe sembrare logica come alternativa, ma che in realtà rischia di complicare ulteriormente la trattativa principale: anche George è infatti assistito da Obasi, “lo stesso procuratore che sta rallentando l’operazione Sancho”, fa notare Pedullà.

Strategia a rischio autogol

Il paradosso è evidente: se da un lato Gasperini ribadisce di voler puntare su Sancho, dall’altro la dirigenza apre un fronte con lo stesso agente, rischiando di ottenere l’effetto contrario. L’impressione è che la Roma debba chiarire al più presto la propria linea interna, perché le divergenze di vedute tra allenatore e direttore sportivo non giovano a un mercato che dovrebbe invece rinforzare una rosa in cerca di certezze.

