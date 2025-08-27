Quella che sembrava una trattativa ormai definita si è complicata all’improvviso. Il passaggio di Conrad Harder al Milan rischia di saltare per le resistenze dello Sporting Lisbona, che avrebbe chiesto più tempo per individuare un sostituto del centravanti danese.

Una richiesta che non sarebbe stata accolta con favore dalla dirigenza rossonera, già forte di un’intesa raggiunta sia con il club portoghese che con il giocatore. Il rischio è che il Milan decida di non attendere ulteriormente il via libera. Secondo Sportitalia, per bocca del direttore Michele Criscitiello, la trattativa sarebbe già saltata.

Lo stallo per Ioannidis

Lo Sporting punta a Fotis Ioannidis del Panathinaikos come erede di Harder, ma la trattativa con i greci si è complicata. Il club di Atene avrebbe alzato le richieste economiche e non è disposto a far partire il giocatore prima della sfida di Europa League contro il Samsunspor, in programma giovedì.

L’attesa richiesta dai portoghesi si riflette direttamente sul Milan, che però non sembra intenzionato a restare fermo a lungo.

Il piano alternativo: Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero già pronto un piano alternativo. Se la trattativa per Harder non dovesse sbloccarsi, la dirigenza sarebbe pronta a virare su Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo, già nel mirino in passato, resta l’alternativa preferita di Massimiliano Allegri. Una pista difficile ma che potrebbe prendere corpo se lo stallo con lo Sporting dovesse prolungarsi.

