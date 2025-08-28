Alla vigilia della delicata trasferta di Lecce, il Milan riceve una notizia pesante. Dopo la sconfitta interna con la Cremonese all’esordio in campionato, Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Ardon Jashari, uscito malconcio dall’ultimo allenamento a seguito di uno scontro di gioco con Gimenez.
Jashari out for weeks to months, worst case, well over half the season 😳 pic.twitter.com/ZjWSfCfiny— Kush (@footballkush) August 28, 2025
Le condizioni del centrocampista
Secondo le prime informazioni, Jashari avrebbe riportato un colpo molto forte al perone. Si teme che possa trattarsi di una frattura, che lo costringerebbe a uno stop di almeno due mesi. Un’assenza significativa in una fase cruciale della stagione, quando la squadra sta ancora perfezionando la preparazione.
Dopo una buona prova in Coppa Italia contro il Bari e una presenza meno incisiva in campionato con la Cremonese, lo svizzero rischia dunque di fermarsi a lungo.
Le possibili mosse sul mercato
L’esito degli esami nelle prossime ore chiarirà la reale entità dell’infortunio. In caso di conferma della frattura, il Milan potrebbe essere costretto a tornare sul mercato. Il nome di Adrien Rabiot resta una pista concreta, così come prende corpo l’ipotesi di bloccare la cessione di Yunus Musah, inseguito con insistenza dall’Atalanta.
Emergenza da gestire
Per Allegri, già in difficoltà dopo il passo falso all’esordio, l’infortunio di Jashari rappresenta un ulteriore grattacapo in vista della trasferta di Lecce. Un imprevisto che rischia di complicare ulteriormente l’inizio di stagione rossonero.
Leggi anche:
- Vardy alla Cremonese: accordo vicino per il bomber inglese, bandiera del Leicester
- Milan, Nkunku a un passo: talento, duttilità e incognite fisiche
- Roma, Massara insiste per George: trattativa con il Chelsea in salita