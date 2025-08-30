Home | Milan, Nkunku ha firmato: ufficialità attesa oggi. Sul mercato si lavora per Dovbyk e Akanji

Il Milan ha chiuso l’acquisto di Christopher Nkunku. L’attaccante francese classe 1997 ha firmato ieri sera il contratto quadriennale che lo legherà al club fino al 2029: guadagnerà 5 milioni di euro a stagione e indosserà la maglia numero 18.

Il trasferimento dal Chelsea è costato poco più di 40 milioni di euro e l’ufficialità è attesa in giornata, dopo che il giocatore ha completato l’iter delle visite mediche e messo nero su bianco l’accordo a Casa Milan.

🚨 AC Milan director Igli Tare: “We are evaluating a swap between Dovbyk and Santi Gimenez, let’s see after the match”.



“If possible, we will go ahead with the swap… otherwise, we will stay with the current team”. pic.twitter.com/jpBhNhH6Ze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Scambio Gimenez-Dovbyk, giornata decisiva

Parallelamente, il Milan sta lavorando a un’operazione in attacco. Come confermato dal ds Igli Tare, resta viva l’ipotesi di scambio tra Gimenez e Artem Dovbyk.

“Numericamente penso che ci serva un’altra pedina, stiamo valutando uno scambio e vediamo dopo la partita se sarà possibile. Dovbyk può arrivare senza scambio? Non penso”, ha spiegato Tare.

Il club vuole regalare a Massimiliano Allegri una rosa equilibrata per affrontare la stagione con il nuovo modulo 3-5-2.

Difesa, Akanji l’obiettivo principale

Per rinforzare la retroguardia, l’obiettivo è Manuel Akanji del Manchester City. Lo svizzero ha un contratto da 4,5 milioni a stagione per due anni e il desiderio di continuare a giocare in Champions League, ma il Milan sta spingendo per convincerlo.

Sul fronte tra i club non ci sarebbero problemi a trovare un’intesa economica: la vera decisione spetterà al calciatore, chiamato a sciogliere le riserve sul suo futuro.

ORLANDO, FLORIDA – JUNE 30: Manuel Akanji of Manchester City running during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Manchester City and Al-Hilal at Camping World Stadium on June 30, 2025 in Orlando, Florida, United States. (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Un mercato in pieno fermento

Con l’arrivo di Nkunku già definito, la priorità rossonera resta completare la rosa con una punta e un difensore centrale. L’inserimento di Dovbyk e l’arrivo di Akanji sarebbero i tasselli finali per rendere competitivo il progetto di Allegri.

Leggi anche: